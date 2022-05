Norsk pasientskadeerstatning: Svikt i behandlingen av Jagge

Norsk pasientskadeerstatning (NPE) slår ifølge NRK fast at det forelå svikt i behandlingen av alpinisten og OL-vinneren Finn Christian Jagge, som døde 54 år gammel.

Finn Christian Jagge, her i Sölden i 2005, som sjef for kvinnenes verdenscuplag i alpint.

Norsk pasientskadeerstatning (NPE) mener Jagge døde som følge av svikt i behandlingen på Ullevål sykehus 8. juli 2020, skriver NRK.

Tom Sørum er advokat for Jagges kone, Trine-Lise Jagge, og deres to barn.

– De tar det selvsagt svært tungt at dødsfallet fremstår som unødvendig og kunne vært unngått. Men når dødsfallet først er en realitet og et faktum, så er de veldig glad for at det erkjennes at det foreligger en svikt – og at man har krav på erstatning, sier Sørum til NRK.

Den tidligere alpinisten døde 8. juli etter akutt sykdom. Jagge ble 54 år gammel, og etterlot seg kone og to barn.

Jagge måtte gjennom flere operasjoner og flere runder med antibiotikabehandling, men ble skrevet ut 26. juni 2020.

Fem dager senere ble han igjen innlagt etter at han hadde følt seg uvel og hatt magesmerter.

NPE skriver at dødsfallet mest sannsynlig ville vært unngått dersom pasienten hadde fått effektiv antibiotikabehandling innen kort tid etter andre innleggelse, ifølge NRK.

– Dette er en trist sak hvor vi snur alle steiner for å se etter ting vi burde gjort annerledes, skriver klinikkleder ved Oslo universitetssykehus, Morten Tandberg Eriksen, i en e-post til kanalen.

Jagge var en av verdens beste alpinister i en årrekke, og var en stor del av starten på Norges alpinteventyr. Karrierens store høydepunkt kom i 1992 da han tok OL-gull i slalåm i Albertville.

Finn Christian Jagge holdt seg aktiv etter at han la slalåmskiene på hylla, og i 2011 gikk han helt til topps i «Mesternes mester» på NRK.

Fire år tidligere deltok han i «Skal vi danse» sammen med dansepartneren Therese Cleve.

