Pellegrino hevder han ble drapstruet: – En kar som har tre hjerneceller i hodet

BODØ/OSLO (VG) (Bodø/Glimt – Lillestrøm 2–0) Amahl Pellegrino (31) og Bodø/Glimt tok et langt steg mot seriegull, men det var snøværet – og hetsen og snøballkastingen fra en Lillestrøm-supporter – som ble den store snakkisen etter kampen.

Publisert: Publisert: For mindre enn 1 time siden

Etter 40 minutters spill gjorde Amahl Pellegrino seg klar til å slå et hjørnespark, like foran Lillestrøm-supporterne. Fra tribuneseksjonen kom det noen snøballer ned mot vingen og en supporter kom ned for å gi noen klare beskjeder til Glimt-spilleren.

– Det er en kar som har tre hjerneceller i hodet, som skriker diverse ting og skal «drepe meg», som han sier. Han er på vei ut på banen. Da sier jeg at det er bedre til å vente til kampen er ferdig, for da er det ikke så mange kameraer, men han klarte ikke å holde seg, sier Pellegrino til VG.

– Når det er så lite oppe i toppen og du kommer helt hit fra Lillestrøm for å støtte laget, og du klarer å holde ut i 20 minutter – da er det bare å gratulere, fortsetter han.

– Hva var det som ble sagt?

– Det er barn som skal se på det her, så vi holder det der, sier Pellegrino.

IKKE FORNØYD: Amahl Pellegrino.

Lillestrøm-spillerne Gjermund Åsen og Thomas Lehne Olsen gikk bort mot supporteren for å si ifra hva de syntes om oppførselen.

– Vi står og venter på corneren, og så hagler det plutselig med snøballer mot Pellegrino. Det er kjedelig om vi skal få en pause midt i kampen på grunn av snøballkasting. Vi må prøve å holde oss for slikt. Vi vil ha tempo i kampen og at kampen skal leve sitt eget liv. Både jeg og Lehne ba han om roe seg ned. Vi må oppføre oss, sier Åsen til Discovery+ etter kampen.

Supporteren ble kastet ut av stadion for oppførselen.

Styreleder og talsperson i Kanarifansen, Tony Johansen, skriver i en SMS til VG at de ser på hendelsen.

– Vi driver og samler inn info fra de som var til stede der før vi tar videre uttalelser i denne saken. De aller fleste er på vei hjem nå, skriver han.

Sportssjef i Lillestrøm, Simon Mesfin, sier følgende om hendelsen.

– Jeg er ikke Bodø, og var derfor ikke på kampen. Så det er vanskelig å uttale seg spesifikt om denne hendelsen. Annet enn at LSK som klubb selvfølgelig fordømmer alt som har med personsjikane og/eller trusler. Det er sterkt beklagelig og sterkt uønsket dersom så har skjedd. Jeg kjenner Pellegrino, og kommer helt sikkert til å snakke med ham om dette når det er mulighet for det.

Les også Snøkaos da Bodø/Glimt vant igjen – har stø kurs mot seriegull

Bodø/Glimt-trener Kjetil Knutsen omtaler det hele som flaut.

– Det er utrolig utrivelig at det kommer folk fra Lillestrøm, skal støtte laget sitt, og så gjør det på den måten. Det er egentlig bare flaut, sier han til VG.

Glimt-kaptein Patrick Berg ble heller ikke imponert.

– Jeg så bare at det kom noen lomper av noen snøballer. Jeg vet ikke hva som ble sagt eller gjort. Ikke noe man ønsker å se på en fotballbane. Det skal ikke kastes noe ned fra tribunen. Det er en uting. Det synes jeg fansen kan holde seg for god for.