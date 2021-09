Veton Berisha tatt ut på landslaget: – Fortjent at jeg er tatt ut

Viking-spissen er med i Ståle Solbakkens tropp til de to kommende VM-kvalifiseringskampene.

Viking-spissen Veton Berisha er tatt ut i den norske landslagstroppen som møter Tyrkia og Montenegro i VM-kvalifiseringen i oktober.

Det ble klart da landslagssjefen presenterte sin tropp under tirsdagens pressekonferanse på Ullevaal stadion.

– Veton Berisha har preget Eliteserien i lang tid. Jeg liker lederegenskapene hans på banen, intensiteten hans og han er vel en spiller jeg kan komme til å si til at må løpe litt mindre. Han er nesten for aggressiv og for initiativrik som gjør at han er litt mindre kalkulerende i avgjørende situasjoner enn han eller kunne vært, sier Solbakken om uttaket av Viking-spissen.

Norge møter Tyrkia borte 8. oktober og Montenegro hjemme 11. oktober.

Sist gang Berisha var med på landslaget var i nødlandslagets kamp mot Østerrike i fjor høst.

– Liker mentaliteten hans

Berisha står med fem A-landskamper for Norge. I årets eliteserie har Berisha scoret 13 mål for Viking og vært blant lagets aller beste spillere. Han var veldig fornøyd etter å ha fulgt pressekonferansen.

– Det var dritkult å bli tatt ut. Samtidig har jeg prestert bra i årets sesong og føler jeg fortjente det. Jeg både håper og tror det blir spilletid også, jeg kommer i alle fall til å forberede meg som om det blir det, sier Veton Berisha til Aftenbladet.

Ståle Solbakken trekker frem Berishas innstilling.

Veton Berisha i aksjon for nødlandslaget i november i fjor.

– Jeg liker veldig godt mentaliteten hans, det må jeg si. Lagspillerhodet hans er veldig bra, sier Solbakken om 27-åringen.

– Han kan være både en «dybdeløper», en som lager vei i vellinga med sin energi og en som kan forsvare en ledelse. Han kan score mål, men også være en god førsteforsvarer.

– Brede (Hangeland, assistenttrener på landslaget) har sjekket med Viking-leiren og Veton er i orden selv om han gikk ut etter 65 minutter mot Molde, sier Solbakken som også sa at han kom til å be Berisha om å løpe litt mindre enn han gjør i Viking.

Løpe mindre?

– Jeg visste den kom, og kan være enig i at jeg kan være litt smartere der. Det vet jeg selv. Men av og til gjør jeg det for å sende et signal. Flere har gitt meg den beskjeden tidligere, men løpingen er en del av meg, påpeker Berisha som tror Erling Braut Haaland blir friskmeldt til de to kampene.

– Ville du under normale omstendigheter fått flere sjanser på landslaget etter det du har prestert?

– Norge har et par karer som herjer ute i Europa, ja. Det finnes flere spisser i eliteserien som dermed har det vanskeligere, men da er det desto kjekkere å bli tatt ut nå, svarer Berisha som har fem A-landskamper.

Her er Norges A-landslagstropp:

Keepere:

Per Kristian Bråtveit (Nimes), Ørjan Håskjold Nyland (Bournemouth), Sten Grytebust (Vejle)

Utespillere:

Kristoffer Vassbakk Ajer (Brentford), Fredrik Bjørkan (Bodø/Glimt), Ruben Gabrielsen (Toulouse), Stian Gregersen (Molde), Marius Lode (Bodø/Glimt), Andreas Hanche Olsen (Gent), Marcus Holmgren Pedersen (Feyenoord), Birger Meling (Rennes), Julian Ryerson (Union Berlin), Stefan Strandberg (Salernitana), Fredrik Aursnes (Feyenoord), Patrick Berg (Bodø/Glimt), Mats Møller Dæhli (Nürnberg), Dennis Johnsen (Unione Venezia), Aron Dønnum (Standard Liege), Mohamed Elyounoussi (Southampton), Jens Petter Hauge (Eintracht Frankfurt), Mathias Normann (Rostov), Morten Thorsby (Sampdoria), Martin Ødegaard (Arsenal), Erling Braut Haaland (Borussia Dortmund), Joshua King (Watford), Kristian Thorstvedt (Genk), Veton Berisha (Viking).

Heggheim og Sebulonsen på U21

I Solbakkens tropp er det flere lokale innslag: Kristian Thorstvedt, med en fortid i Viking, er med. Det samme er Birger Meling, jærbuen Marius Lode og stjernespissen Erling Braut Haaland.

En annen Viking-spiller, Sebastian Sebulonsen og tidligere Viking-spiller Henrik Heggheim, er begge tatt til på U21-landslagets kamper mot Kosovo og Estland.