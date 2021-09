Veton Berisha tatt ut på landslaget: – Har preget Eliteserien i lang tid

Viking-spissen er med i Ståle Solbakkens tropp til de to kommende VM-kvalifiseringskampene.

Viking-spissen Veton Berisha er tatt ut i den norske landslagstroppen som møter Tyrkia og Montenegro.

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Det ble klart da landslagssjefen presenterte sin tropp under tirsdagens pressekonferanse på Ullevaal stadion.

– Veton Berisha har preget Eliteserien i lang tid. Jeg liker lederegenskapene hans på banen, intensiteten hans og han er vel en spiller jeg kan komme til å si til at må løpe litt mindre. Han er nesten for aggressiv og for initiativrik som gjør at han er litt mindre kalkulerende i avgjørende situasjoner enn han eller kunne vært, sier Solbakken om uttaket av Viking-spissen.

Norge møter Tyrkia borte 8. oktober og Montenegro hjemme 11. oktober.

Sist gang Berisha var med på landslaget var i nødlandslagets kamp mot Østerrike i fjor høst.

Berisha står med fem A-landskamper for Norge. I årets eliteserie har Berisha scoret 13 mål for Viking og vært blant lagets aller beste spillere.

Solbakken trekker fram Berishas innstilling.

– Jeg liker veldig godt mentaliteten hans, det må jeg si. Lagspillerhodet hans er veldig bra, sier Solbakken om 27-åringen.

– Han kan være både en «dybdeløper», en som lager vei i vellinga med sin energi og en som kan forsvare en ledelse. Han kan score mål, men også være en god førsteforsvarer.

– Brede (Hangeland, assistenttrener på landslaget) har sjekket med Viking-leiren og Veton er i orden selv om han gikk ut etter 65 minutter mot Molde, sier Solbakken.

I Solbakkens tropp er det flere lokale innslag: Kristian Thorstvedt, med en fortid i Viking, er med. Det samme er Birger Meling, jærbuen Marius Lode og stjernespissen Erling Braut Haaland.

En annen Viking-spiller, Sebastian Sebulonsen og tidligere Viking-spiller Henrik Heggheim, er begge tatt til på U21-landslagets kamper mot Kosovo og Estland.

Veton Berisha i aksjon for nødlandslaget i november i fjor.