Carlsen utnyttet Giri-tabbe – i tetkampen i Norway Chess

Magnus Carlsen tok fredag nye tre viktige poeng i kampen om seieren i Norway Chess da han slo nederlandske Anish Giri med hvite brikker.

Magnus Carlsen slo nederlandske Anish Giri i Norway Chess fredag.

NTB

Carlsen deler ledelsen på 8,5 poeng med indiske Viswanathan Anand, og de to skal møtes i neste runde søndag. Carlsen spiller da med svarte brikker. Lørdag blir det hvile for sjakkeliten i Stavanger.

– Det blir spennende. Resultatlisten ser mye hyggeligere ut enn for noen dager siden, sa Carlsen til TV 2 etter seieren mot Giri.

Etter 16 trekk hadde Carlsen plassert brikkene sine i gode posisjoner, og det førte til at Giri gjorde en feilvurdering da han byttet dronningen mot to tårn.

Stor fordel

Det viste seg å ikke gi det utslaget han spådde, og ga samtidig Carlsen en stor vinnende fordel som han ikke ga fra seg. Giri så til tider frustrert og oppgitt ut.

– Det gikk jo faktisk relativt enkelt i dag. Det å bytte dronning mot to tårn så jeg på som desperasjon fra hans side. Jeg er heldig med at en så god teoretiker som Giri gjør en så stor feil i åpningen, men jeg har spilt bra de to siste dagene, sa Carlsen.

– Formen er bra, og jeg føler meg fin, fortsatte verdensmesteren.

Giri ga seg etter 34 trekk, og det sikret Carlsens andre trepoenger i turneringen. Han slo Teimur Radjabov torsdag, og med en ny seier fredag er han for fullt med i kampen om sammenlagtseieren.

I de to første Norway Chess-rundene vant han en gang og tapte en gang etter armageddon.

Tari-tap

Han startet dagen to poeng bak ledende Anand. Siden inderen tapte i armageddon for amerikanske Wesley So, er de likt foran de siste fem rundene. So jakter ett poeng bak lederduoen.

Aryan Tari tapte i armageddon etter at han først spilte remis mot Veselin Topalov. Bulgareren ble for sterk med hvite brikker, og med tapet er Tari sist blant de ti som deltar.

Han møter kinesiske Wang Hao i neste runde.