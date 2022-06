Kvalvågnes avgjorde for Åkra

Daniel Kvalvågnes ble matchvinner for Åkra i 3-2-seieren over Viking 2 på Åkra kunstgress 1 i 3. divisjon, Avdeling 3 lørdag. 24-åringen scoret to ganger.

