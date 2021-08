Viking 2 mistet seieren på tampen

Staal og Viking 2 spilte 3-3 på Jørpeland stadion i 3. divisjon i fotball for menn.

Tommy Høiland sendte Viking 2 i føringen da han satte inn 1-0 etter kun ni minutters spill, og samme spiller scoret og doblet ledelsen for Viking 2 etter 34 minutter. Målet gjør at Viking 2-angriperen står med fire mål denne sesongen. Avstanden mellom lagene ble mindre daØrjan Bjørlo reduserte til 1-2 fire minutter senere, og Georg André Danielsen sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 2-2 noen minutter før pause. Lagene gikk til pause på stillingen 2-2.

Viking 2 så rødt

Viking 2 måtte fullføre kampen med ti spillere etter at Johannes Knutsen Vik fikk rødt kort etter 68 minutters spill. Viking 2s Høiland pådro seg rødt kort fire minutter senere, men Ali Memed sendte Viking 2 i ledelsen på nytt da han satte inn 3-2 seks minutter før slutt. Lars Edvard Danielsen utlignet da han satte inn 3-3 rett etterpå. Det ble ikke mer nettsus for lagene. Dermed endte kampen 3-3.

Tok steg på tabellen

Staals Kristoffer Ramsland, Ørjan Bjørlo og Sigve Kleppa Christensen fikk se det gule kortet. For Viking 2 fikk Ali Memed gult kort.

Etter mandagens kamp ligger Staal på tredjeplass på tabellen med åtte poeng, mens Viking 2 er på femteplass med sju poeng.

Staal spiller neste kamp mot Start 2 3. september, mens Viking 2 møter Djerv 1919 dagen etter.

