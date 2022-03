Berntsen er tilbake i gamleklubben

Alf Ingve Berntsen er glad for å være tilbake som trener for Frøyland.

For to år siden ble trenerrollen for mye i hverdagen. Nå er derimot Alf Ingve Berntsen tilbake.

