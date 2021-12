Østenstad gir seg i Viking: – Veldig kjedelig

Egil Østenstad er ferdig som trener i Viking.

Sammen med hovedtrener Helge Aune har Egil Østenstad vært en helt avgjørende brikke for Vikings kvinnesatsing de siste årene. Etter å ha flørtet med tanken tidligere, er det nå over for den tidligere storscoreren.

Publisert: Publisert: For mindre enn 30 minutter siden