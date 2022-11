Neuer åpner opp om kreft­diagnose

Bayern Münchens stjernekeeper Manuel Neuer avslører at han har bak seg en periode med hudkreft, som han ble operert for tre ganger.

Manuel Neuer åpner opp om kreftsykdom.

NTB

36 år gamle Neuer mistet flere kamper av fjorårssesongen. Ifølge Bild gikk det spekulasjoner etter at han ble sett med et iøynefallende plaster i ansiktet under mesterligakampen mot Barcelona i desember i fjor. I et Instagram-innlegg onsdag åpner han opp om problemene.

– Jeg har blitt operert tre ganger for hudkreft, sier den tyske målvakten, som fortsatt har arr etter operasjonene.

Han har sammen med den tyske tennisprofilen Angelique Kerber investert i en hudpleiekolleksjon for å løfte fram tematikken rundt hudkreft. Solkrem har fått en spesiell rolle.

– Siden vi trener og er ute hele tiden, og også liker å tilbringe fritiden i naturen, er det essensielt for oss å bruke solkrem for å beskytte oss, sier Neuer.

Kerber har selv historie med hudtrøbbel. Hun har lidelsen hyperpigmentering.

Neuer ble verdensmester med hjemlandet i 2014 og har vunnet ti ligatitler med Bayern. To mesterligatriumfer har det også blitt for den meritterte keeperen.

Han har vært ute av spill med en skulderskade den siste tiden, men det skal angivelig ikke være nok til å stoppe ham fra deltakelse i den tyske VM-troppen i Qatar. Bayern-trener Julian Nagelsmann har uttalt at Neuer kan være tilbake til kampen mot Hertha Berlin til helgen.

36-åringen står med 113 landskamper siden debuten i 2009.