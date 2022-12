Medier: Væpnet innbrudd hos Sterling

AL KHOR (VG) Væpnede innbruddstyver skal ha brutt seg inn i Raheem Sterlings hjem, ifølge flere medier.

REISTE HJEM: Chelsea-spiller Raheem Sterling forlot England-troppen i VM i Qatar, etter at innbrytere skal ha brutt seg inn i hjemmet hans.

Før åttedelsfinalen mot Senegal opplyste England at Sterling var uaktuell for spill som følge av en «familiesak».

BBC skriver søndag kveld at inntrengere skal ha tatt seg inn i hjemmet til Chelsea-spilleren, og at hans familie skal ha vært til stede mens det foregikk.

England-manager Gareth Southgate bekrefter etter kampen at Sterling er på vei hjem fra Qatar.

The Sun omtalte nyheten først.

– Vi ønsker ham og familien vel. Vi håper alle har det bra. Jeg fikk høre om det rett før kampen. Jeg vet ikke mer enn det, men vi ønsker ham det beste, sier Eric Dier til VG og andre medier.

England-kaptein Harry Kane ble også spurt om lagkameraten etter åttedelsfinalen.

– Tankene våre er hos han og familien. Vi må ta det dag for dag. Det viktigste er at han tar den beste avgjørelsen for familien, sa Kane på pressekonferansen etter seieren.

I årevis har Premier League-spillere vært utsatt for innbrudd. Forrige måned skrev VG om økt sikkerhet rundt Erling Braut Haaland.

– Han kommer til å fly hjem, og familie er åpenbart det viktigste i slike situasjoner, sa manager Gareth Southgate om Sterling etter kampen.

Sterling har tre barn.

– Vi ønsker å gi ham tiden han trenger, og vil se hvordan det utvikler seg de neste dagene, fortsatte Southgate.

Chelsea-vingen, som har fortid i både Manchester City og Liverpool, startet de to første kampene i VM for England mot henholdsvis Iran og USA.

Han satt på benken i siste gruppespillkamp mot Wales.

Kun halvannen time i forkant av Englands åttedelsfinale mot Senegal, kom meldingen om Sterlings forfall fra kampen på Twitter.

England vant 3–0 over Senegal, og tok seg komfortabelt videre til kvartfinalen i VM. Der møter de Frankrike.