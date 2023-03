Kilder til VG: Olsbu Røiseland legger opp

Hun var fryktelig usikker om hun skulle fortsette i fjor. Nå har Marte Olsbu Røiseland (32) bestemt seg: Hun legger opp.

GIR SEG: Marte Olsbu Røiseland velger å gi seg etter denne sesongen. Ektemannen Sverre er fortsatt aktiv, som trener for de tyske skiskytterkvinnene.

Olsbu Røiseland har bestemt seg for å legge opp, skriver NRK tirsdag morgen. VG har også kilder på at Røiseland har bestemt seg for å legge opp.

– Hun er et ikon innenfor skiskyting, sier TV 2s skiskytingsekspert Ole Einar Bjørndalen.

– For meg er Marte Olsbu Røiseland den største kvinnelige skiskytteren igjennom alle tider, sier NRK-ekspert Ola Lunde.

32-åringen fra Froland setter punktum for en nesten 11 år lang internasjonal karriere på hjemmebane denne uken. Verdenscupavslutningen i Holmenkollen blir også Marte Olsbu Røiselands farvel med skiskytingen.

Det var nettopp i Kollen at hun for ett år siden mottok det store krystall-trofeet som vinner av verdenscupen sammenlagt. Der og da kunne hun ikke si om hun ville fortsette karrieren eller ikke.

Det ble én sesong til – hennes 11. i verdenscupen – og på grunn av sykdom har den vært alt annet enn enkel.

Olsbu Røiseland gjorde comeback i verdenscupen først i januar. Med et svært begrenset treningsgrunnlag la hun en plan for VM sammen med sin personlige trener, Roger Grubben, og mot alle odds klarte hun å ta tre medaljer i Oberhof (gull på miksstafett og parstafett og bronse på jaktstart).

Etter sitt comeback har hun vunnet to verdenscuprenn i Nove Mesto. Det ble hennes 18. og 19. seier på øverste nivå.

Bare Liv Grete Skjelbreid (22), Tora Berger (28) og Tiril Eckhoff (29) har flere seirer blant norske kvinnelige skiskyttere.

Hennes to første seirer i verdenscupen kom også i Nove Mesto i 2018, og derfor var det nok mange som hadde ønsket å se Olsbu Røiseland i neste års VM-løyper i Tsjekkia. Slik blir det ikke.

Ektemannen, Sverre Olsbu Røiseland, jobber nå som trener for de tyske skiskytterkvinnene. Han hadde ingen innvendinger til at kona forlenget karrieren i fjor.

– Jeg jobber best når jeg jobber knallhardt og har harde prioriteringer. Det er ikke dager som denne som er tøff med jobben, det er å gjøre det 100 prosent hele tiden. Da må man ofre litt. Det er de ofringene som tar på. Jeg må finne ut hvor mye jeg orker å ofre, sa Olsbu Røiseland til VG sist hun var i tenkeboksen etter å ha vært på pallen i alle tre Holmenkollen-rennene forrige sesong.

Nå er vi der igjen. Og nå skal Olsbu Røiseland forsøke å få sin første Kollen-triumf.

Hun har tre muligheter: sprinten på torsdag, jaktstarten lørdag eller fellesstarten søndag.