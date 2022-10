Forus og Gausel 2 avgjorde førsteplassen

Forus og Gausel 2 seiret 4-0 over Brodd på bortebane i G16 2. divisjon torsdag. Denne trepoengeren sørget for at Forus og Gausel 2 vant seriemesterskapet.

