TV 2-sjefen etter bråket: – Ikke vært en god nok prosess

Verken MyGame eller TV 2 ønsker å svare på hva det vil bety økonomisk at en rekke kamper nå forsvinner fra MyGame-plattformen – fordi idretten setter foten ned. TV 2-sjef Olav T. Sandnes erkjenner at prosessen ikke har gått som håpet.

TRYKKER PÅ PAUSEKNAPPEN: TV 2-sjef Olav T. Sandnes er enig avgjørelsen om å midlertidig slutte med strømming av barneidrett.

– Jeg tror det er en klok beslutning idretten har kommet frem til. Det er noe vi absolutt støtter, sier Sandnes til VG.

TV 2 er en av eierne av MyGame, strømmetjenesten som skulle vise bredde- og ungdomsidrett av utøvere helt ned i 13-årsalderen, men som har endt med å bli heftig debattert de siste ukene. Fredag endte det hele i at norsk idrett bestemte seg for å lage et midlertidig forbud mot strømming av idrettsutøvere under 18 år.

Det kom frem i en felles pressemelding fra seks særforbund fredag, publisert på Norges Fotballforbundets nettsider.

Det er også TV 2 som viser MyGame-kampene, og nå tar TV 2-sjefen selvkritikk for prosessen rundt innføringen av strømmetjenesten.

– Det er en selvfølge at en slik ordning må være trygg. Så er det åpenbart at det ikke er, i en mangel på en bedre formulering, en trygghet for at den er trygg. Og da må det gjøres ordentlig, og jeg tror idretten gjør klokt i å sette dette på pause og bruke nødvendig tid, sier Sandnes.

Fakta Hva er MyGame? MyGame er breddeplattformen for norsk lagidrett. Ved hjelp av smarte sportskamera produserer og strømmer selskapet breddekamper fra hele Norge. «Foreldre, familie, venner og fans kan dermed følge sine favorittspillere og lag gjennom våre apper», er deres egen beskrivelse hentet fra nettsiden deres. I 2022 ble det klart at TV 2 i samarbeid med MyGame skal strømme fotball, håndball, innebandy, basketball, volleyball og ishockey ned til 15-årsklassen landet over. Den nedre aldersgrensen har vært på 13 år frem til 13. januar. Nå er det en midlertidig aldersgrense på 18 år. MyGame Group Norge er eid av TV 2 (29 prosent), Amedia (20 prosent) og MyGame Group AS (51 prosent). Bak sistnevnte selskap står det svenske konsernet Sportway Media Group AB, hvor tidligere Discovery-topp Harald Strømme er toppsjef og blant eierne. Les mer

– Dere var enige i premissene og planene da avtalen med MyGame ble landet. Har det forandret seg for TV 2s del?

– Det vesentlige, er at skal man rulle ut en slik ordning bredt, må alle være trygge på at det er en ansvarlig ordning, og det er ingen tvil om at det ikke har vært en god nok prosess på det. Så det er naturlig å trykke på pauseknappen nå.

MyGame fungerer ved at automatiserte kameraer filmer bredde- og ungdomsidrett, og tanken er at familie og venner langt unna da lett kan følge kampene – samtidig som klubbene mottar 20 prosent av inntektene som kommer inn gjennom abonnementstjenesten.

Det er flere grunner til at ordningen likevel er blitt omdiskutert.

Den siste måneden har VG belyst saker som at en 12-åring ble filmet i en slåsskamp, mens et håndballag ble filmet på trening uten at de selv visste det. Et annet spørsmål har vært hva tjenesten kan bety for barn som lever i skjul, selv om det riktignok er mulig å reservere seg mot at enkeltpersoner og dermed også laget ditt blir filmet. Men en 17-åring som lever i skjul, uttalte til VG at hun slutter med fotball dersom laget hennes vil strømme.

I tillegg har det kommet frem at MyGame bruker en type kinesiske kameraer som er forbudt blant annet i USA.

MyGame er delvis eid av TV 2 og Amedia, og tar 80 prosent av den summen brukerne betaler for å se breddeidrettskamper. Det lokale idrettslaget sitter igjen med 20 prosent.

TV 2-sjefen ønsker ikke å svare på om det gikk fort fort, eller om noe burde blitt gjort annerledes da eierne la planer for hvordan MyGame skulle rulles ut.

– Jeg har ikke så mye å tilføye. Resultatet er åpenbart, at det ikke har vært en god nok og forankret prosess. Det må man ta på alvor, sier han.

– Er det aktuelt for dere å streame aldersgruppen 13–18 på et senere tidspunkt?

– Vi kommer til å gjøre som idretten, følge prosessen nøye og ta de vurderingene når den er ferdig. Jeg tror det viktige er å få tilstrekkelig tid til å gjøre en god vurdering.

På spørsmål om hva den midlertidige pausen for aldersgruppen betyr for TV 2 praktisk og økonomisk, svarer Sandnes:

– Vi er først og fremst opptatt av å være en god partner med idretten i dette, og det er også å ha en ansvarlig ordning. Det er også sånn at TV 2 har et langsiktig perspektiv på norsk idrett, og det kommer vi til å ha fremover også.

MyGame-sjef Lars Setsaa sier at heller ikke de har noen problemer med å forstå hvorfor idretten har tatt denne beslutningen.

– Dette prosjektet er vi sammen med idretten om. Vi skal selvfølgelig lytte til idrettens behov, og jobbe konstruktivt for å finne gode løsninger som skaper trygghet fremover, sier han.

MYGAME-SJEF: Lars Setsaa.

– Mange klubber og spillere ønsker regulert strømming av breddeidretten. Samtidig har de siste ukene lært oss at ikke alle føler seg trygge på at dagens løsning godt nok ivaretar sikkerheten og informasjonsbehovet til unge spillere. Da er det klokt at vi pauserer strømming av kamper under 18-årsklassen, og finner løsninger som kan imøtekomme de bekymringene mange føler på.

Samtidig setter MyGame prisen på abonnementet midlertidig ned til én krone i måneden, siden det nå er en god del kamper som ikke blir å finne i strømmetjenesten.

– Vi ønsker å gi et godt tilbud til de strømmekundene vi har. Hvordan dette vil fungere rent praktisk, må vil vi komme tilbake til.

Verken TV 2 eller MyGame ønsker å svare på hva dette vil bety økonomisk for prosjektet.

– Det vet vi ikke ennå. Det må vi få tid til å se på, sier Setsaa.