– Vi må ta to tanker i hodet samtidig

Landslagssjef Ståle Solbakken tvinges i større grad enn normalt til å to oppgaver i hodet samtidig når EM-kvalifiseringen skal innledes om få svært dager.

Norges landslagssjef Ståle Solbakken under en pressekonferanse før EM-kvalifiseringskampene i fotball mot Spania og Georgia.

NTB

Kopier lenke

Kopier lenke

Solbakken samlet mandag spillerne sine i Marbella foran de to viktige landskampene som venter. Norge innleder EM-kvalifiseringen med bortekamp mot Spania i Malaga lørdag. Tre dager senere er Georgia motstander. Også den kampen spilles på bortebane.

– Vi må to tanker i hodet samtidig. I og med at vi har en lang reise til Georgia og spiller med kun to dagers hvile mellom, er det stor sannsynlighet for at det ikke blir to like lag. Det blir ikke lik inngang til kampene heller, sier Solbakken.

– Det gjør at vi nå (de kommende dagene) også skal trene inn mot Georgia-kampen. Vi må vise i praksis på treningsfeltet hva vi skal gjøre mot Georgia, legger landslagssjefen til.

Han understreker at man har kjent til kampdatoene lenge og har lagt opp programmet så godt man kan ut fra det.

Norges landslagssjef Ståle Solbakken på plass i apsnake Marbella der landslaget lader opp.

Føler press

Solbakken skal forsøke å lede Norge til et fotballsluttspill for første gang siden EM-sluttspillet i 2000. Han har tidligere vært tydelig på at dersom Norge ikke kommer seg til neste års sluttspill, har han mislykkes.

Solbakken vedgår at han kjenner på presset.

– Det gjør jeg selvfølgelig. Det er sånn det er. Målet har hele tiden vært 2024, og så ville det vært merkelig hvis man ikke skulle kjenne på det, sier landslagssjefen.

– Dette kommer til å bli avgjort på få kamper, og det er små marginer. Det handler om å bikke noen marginer i vår retning, legger han til.

Poengfangsten kan begynne allerede lørdag, men Solbakken ser på tirsdagens møte med Georgia som hakket viktigere.

– Sannsynligvis er tre poeng mot Georgia viktigere enn tre poeng mot Spania, men uansett går vi all in i begge kampene.

Erling Braut Haaland sammen med Martin Ødegaard i Marbella.

Haaland i kanonform

Norge kommer til de ventende landskampene med en Erling Braut Haaland i dunderform. Lørdag scoret han hattrick da Manchester City slo Burnley 6-0 i FA-cupen. Midt i forrige uke banket han inn fem mål i mesterligamøtet med Leipzig. Den kampen endte 7-0.

Solbakken ble imponert over det han så i Leipzig-kampen.

– Han sto på riktig sted på tre cornere. Det som kanskje var ekstremt med Leipzig-kampen var den poweren han viste den timen han spilte, blant annet i forhold til den stopperen alle i VM snakket så høyt om og som er veldig god, sier landslagssjefen.

Spilleren han snakker om er kroaten Josko Gvardiol.

Solbakken er klar på at Haaland har levert like solid på landslaget.

– Vi kan ikke klage på noe av det han har gjort. Han hadde et strålende landslagsår. Han scoret vel ni-ti mål på åtte kamper, sier landslagssjefen mandag.