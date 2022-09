Stor oversikt: Her er de 20 kuleste overgangene i lokalfotballen

Vi har samlet de kuleste og beste overgangene dette overgangsvinduet.

Mandag var siste dag av overgangsvinduet i breddefotballen.

En rekke spillere har byttet klubb denne sesongen. Noen spillere har trappet ned, andre har tatt steget høyere for å satse.

Noen har gått ut av komfortsonen for å prøve noe helt nytt, mens andre har vendt tilbake til det trygge i gamleklubben.

Her har vi prøvd å samle de 20 kuleste overgangene fra 2. divisjon og nedover dette overgangsvinduet:

Torben Dvergsdal, Varhaug:

Tok turen fra Bryne til Varhaug i vinter. Han ble ingen suksess i Bryne, hvor han fikk totalt seks A-kamper. Nå er 21-åringen tilbake i gamleklubben for å restarte karrieren.

Og han har startet bra! Dvergsdal er toppscorer i avdelingen med 19 mål for serielederen. Totalt står spissen med imponerende 53 mål på 44 kamper i Varhaug-drakten. Han spiller også sammen med tre (!) brødre på jærlaget.

Helene Alver Årstad, Tonstad:

43 (!) mål på ti kamper i år! Over fire mål i snitt per kamp! Trenger vi å si mer? Hun meldte overgang fra Flekkefjord i vinter, etter å ha vært inaktiv i flere år.

Årstad har vist at hun fremdeles hvor målet står. Har også hamret inn mål for Hana og Lura tidligere.

Erik-Johannes Thorsbye Arnebrott, SIF:

Arnebrott var et lovende keepertalent i Viking og ble tatt ut i VM-troppen til U21-landslaget. Det få visste var derimot at sisteskansen slet, over lengre tid hadde han gruet seg til treningene. Fotball var ikke lenger noe gøy. Derfor ga han seg.

Siden har han begynt som spiss, og i sommer signerte han for SIF fra Drammens BK. Syv mål på syv kamper i 4. divisjon vitner om at han også har et talent som utespiller!

Simen Haughom, Vidar:

Haughom er toppscorer i 3. divisjon avdeling 3 med 16 mål. Har nese for mål, noe han også viste for EIK i 2. divisjon i fjor.

En utrolig god spiller som lett kunne hevdet seg minst ett nivå opp. Står med totalt 22 mål på 24 kamper for Vidar i år.

Simen Berntsen, Havdur:

En av lokalfotballens største målkonger i en årrekke! Hamret inn mål for Sola i fjor, men ville trappe ned og signerte for gamleklubben Havdur.

Tjeltas store sønn har 22 mål på 15 kamper i år - og totalt 120 mål på 91 kamper for Havdur.

May Liss Vikeså, Viking:

En kriger og ledertype, som fort er det Viking trenger i høst. Har storspilt for både Staal Jørpeland og Vidar tidligere.

31-åringen har også målteft og står bokført med 66 mål på 75 kamper i Vidar-trøya. Midtbanespilleren signerte nylig for de mørkeblå, og omtalte det som en drømmeovergang.

Georg Strømstad, Voll:

Det er noe fint med storscorere som vender tilbake til gamleklubben. Strømstad ble ingen braksuksess i Klepp, men er nå tilbake i Voll.

Spissen står registrert med smått utrolige 88 mål på 94 kamper i Voll-drakten.

Håvard Rosseland Johansen, Sandved:

Målkongen fra Lye har byttet beite. Han står bokført med vanvittige 63 mål på 50 kamper for Lye, men har flyttet til Sandved og meldt overgang til sandnesklubben.

Der har han startet i samme spor og står med seks mål på fem kamper så langt!

Henrik Breimyr, Vidar:

Vidar har hentet mange spillere dette året, deriblant brødrene Breimyr. Henrik er en meget god spiller i 3. divisjon.

Vidar betalte overgangssum til EIK for forsvarsbautaen - noe som er særdeles sjeldent på nivå fire. 29-åringen har også en kul og lang CV: Aldershot, Reading, Viking, Bryne, Start, Sandnes Ulf, Start, Hødd, Tromsdalen og EIK.

Adam Dahl Assad, Brodd:

Meldte overgang fra Hinna i vinter - og har vært meget god for et Brodd-lag som neste ikke slipper inn mål. De er avdelingens gjerrigste lag med fattige 18 baklengsmål på 20 kamper. Fort en kandidat til årets spiller hos klubben som jakter opprykk fra 3. divisjon.

Pål Vestly Heigre, Hana:

27-åringen har voktet buret i klubber som Sandnes Ulf, Strømsgodset, Aalesund, Viking, Lillestrøm, Tromsø og Start.

Etter 2020-sesongen tok han derimot en pause, før han nå har gjort comeback som utespiller. Nå er han nådeløs midtstopperbauta i Hana!

Trym Thesen, Ganddal:

Spilte elleve kamper og var viktig for Sandnes Ulfs rekruttlag i 3. divisjon i vår, men gikk noe overraskende til Ganddal i sommer.

Midtstopperen er bunnsolid, og i tospann med Michael Bekke har de ordnet opp i mange av problemene bakover i banen for Sandnes-klubben.

Johannes Knutsen Vik, Bogafjell:

Midtbaneeleganten gikk til gamleklubben Bogafjell foran årets sesong. Spilte flere kamper for Viking 2 i 3. divisjon i fjor.

Herjer på nivået - og står med ti mål denne sesongen.

Martine Klippen, EIK:

Tilbake i gamleklubben. Har levert 18 mål på 14 kamper for et EIK som har overrasket positivt i 3. divisjon år.

Ble hentet fra Bryne, hvor hun spilte i 2. divisjon i fjor.

Adrian Bergersen, EIK:

Ålgård-karen slo ikke til i Viking og hadde et lite vellykket opphold i Fram Larvik. 21-åringen blir nå dyrket offensivt i banen, og har vanvittig imponerende avsluttningsegenskaper.

Det har virkelig løsnet i år - og Bergersen er EIKs toppscorer med ni mål. Han har scoret i seks kamper på rad, det har ingen EIK-spiller klart på ti år.

Chris Sleveland, EIK:

Hentet fra Sandnes Ulf og er Kaptein med stor K for moderklubben. Presis fot, god teknikk og legger ned mange meter.

Den 25 år gamle midtbanespilleren har fortsatt store ambisjoner om å spille høyere.

Hanne Kogstad, Hinna:

Klubblegenden vender hjem! Kogstad står med 74 mål på 213 kamper i Hinna-drakten. Angriperen er også nummer tre på adelskalenderen i Hinna, bare 36 kamper bak Hege Aske som topper lista, så flest kamper i klubbhistorien kan være innen rekkevidde.

Kogstad har tidligere spilt for Klepp i Toppserien, men har det siste året vært i Randaberg i 3. divisjon. Nå er hun tilbake der eventyret startet.

Vetle Johannessen Apneseth, Rosseland:

Trente fast med A-laget til Bryne, men bestemte seg for å trappe ned i vinter.

18-åringen har scoret 13 mål på 20 kamper for Rosseland denne sesongen, for et lag som har overrasket stort og som kjemper om opprykk fra 4. divisjon.

Tobias Bakken Dalbye, Varhaug:

20-åringen terminerte proffkontrakten med Bryne i vinter og hadde egentlig bestemt seg for å legge opp.

Men Varhaug ble redningen - og unggutten har herjet på nivå fem. 13 mål på 16 kamper er fasit for magikeren på midten.

Elias Ivesdal Årsvoll, Ålgård

Debuterte i Obos-ligaen for Sandnes Ulf i fjor, men vendte tilbake til gamleklubben Ålgård i år.

19-åringen har vært god for et lag som har overrasket positivt i 4. divisjon. Var på prøvespill i Sogndal i sommer, og er egentlig for god for nivået han spiller på.