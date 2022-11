Norge dominerer. Andre land vil vite hvorfor. Noen ting har utlendingene latterliggjort. Andre egenskaper beundres.

LJUBLJANA (Aftenposten): Håndball er et spill der 14 spillere jager en ball i 60 minutter, og til slutt vinner Norge. Hva er hemmeligheten?

Montenegro-fansen brølte taktfast. De holdt opp skjerf, viftet med flagg. De sang spillernes og trenerens navn.

Et par timer senere kunne man høre ropene «Danmark! Danmark!». De danske spillerne takket og bukket for hyllesten fra supporterne sine.

Men ingen av de landene vant EM. For igjen var Norge best. Så dominerende er de norske håndballjentene at plassene bak virkelig er noe å juble for.

Samtidig skaper Norges suksess nysgjerrighet i utlandet. Få timer før finalen snakket Erik Langerud, generalsekretæren i Norges Håndballforbund, på en kvinnehåndballkonferanse i EM-byen Ljubljana. Ett av temaene var hva som er Norges gullformel.

– Det er veldig interesse i Europa for hvordan vi gjør det i Norge, sier Langerud til Aftenposten.

Men hvorfor vinner egentlig Norge igjen og igjen? Tror du det er en underdog-historie, tar du helt feil. Her er ti årsaker bak Norges håndballdynasti: