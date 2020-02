Virusutbruddet gir trøbbel for idretten. Dette tenker den norske leiren fem måneder før OL.

Flere idrettsarrangementer verden over er blitt kansellert som følge av koronaviruset. – Vi diskuterer situasjonen fra uke til uke, sier Thomas Torgalsen, medisinsk ansvarlig for sommer-OL i Olympiatoppen.

Spredningen av koronaviruset kan skape problemer for Tokyo-OL, som går av stabelen om fem måneder. Foto: Jae C. Hong, AP / NTB scanpix

Flere test- og kvalifiseringskonkurranser inn mot OL 2020 i Tokyo er blitt kansellert som følge av utbruddet av koronaviruset. De fleste tilfellene er i Kina, men idretten påvirkes også stadig mer utenfor de kinesiske grenser.

Nylig besluttet italienske myndigheter å avlyse søndagens sportsarrangementer – deriblant fire kamper i den italienske toppdivisjonen i fotball – i Lombardia- og Veneto-regionene, de to regionene i Italia som er hardest rammet av viruset.

Tidligere tirsdag skrev vi om sandvolleyballandslaget – med Christian Sørum og Anders Mol i spissen – som har valgt å avlyse en treningstur til Tenerife i frykt for å bli satt i karantene.

Det store spørsmålet nå – fra et idrettslig ståsted – er hva som skjer med OL.

OL-lege Thomas Torgalsen og Olympiatoppen er ikke bekymret for OL på nåværende tidspunkt, men følger situasjonen tett. Foto: Vidar Ruud, NTB scanpix

– Diskuteres fra uke til uke

– Jeg tenker at det går bra. Det er noe vi fra helseteamet diskuterer, men det er ikke noe som bekymrer oss per i dag. Vi følger med og diskuterer informasjonen som kommer fra uke til uke, sier Thomas Torgalsen, medisinsk ansvarlig for sommer-OL i Olympiatoppen.

Olympiatoppen valgte nylig å avlyse en testtur for Ski 2022, som er et prosjekt for langrenn, skiskyting og kombinert, inn mot vinter-OL 2022 i Beijing.

– Det er det eneste tilfellet der vi selv har bestemt at de ikke skal reise. Utøverne som skulle vært i Kina, har unnlatt å dra fordi det er blitt avlyst, sier Torgalsen, og påpeker at Tenerife-avlysningen var på grunn av karantenefrykt.

Innendørs-VM i friidrett i Nanjing er blant konkurransene som er blitt avlyst. Det skulle egentlig vært arrangert 13. mars, men er utsatt i ett år.

– Hva skal til for at man blir bekymret for virussituasjonen?

– Hvis dette blir en global, langvarig epidemi med store utbrudd utover våren og sommeren, vil sannsynligvis ikke OL bli arrangert, sier Torgalsen.

Han legger til at de følger meldinger om situasjonen fra arrangøren, Den internasjonale olympiske komité (IOC), UD og Folkehelseinstituttet.

– Foreløpig ser det ut til at dette er veldig usannsynlig, legger Torgalsen til.

Dick Pound, som har lengst fartstid av samtlige IOC-medlemmer, mener at en avgjørelse om gjennomføring av Tokyo-OL må fattes senest om tre måneder.

Sadiq Aman Khan, borgermester i London, har sagt at de står klare om OL må flyttes. Det har Torgalsen fått med seg.

– Men foreløpig ser jeg ikke på det som et realistisk resultat, mener han.

Sandvolleyballandslaget avlyste nylig en treningstur til Tenerife i frykt for å bli satt i karantene. Her er superduoen Anders Mol og Christian Sørum. Foto: Vidar Ruud, NTB scanpix

Varmen kan hjelpe

For to uker siden hevdet USAs president Donald Trump at viruset vil gå vekk med varmen i april. Torgalsen vil ikke gå så langt, men sier at heten kan hjelpe.

– Det som er mer relevant, er at vi ser at store virusepidemier bryter ut på den kaldeste årstiden, sier Torgalsen, og viser til at influensaepidemien akkurat hadde passert da OL begynte i Rio for fire år siden.

– Sånn sett har det noe å si, men om det er varme eller at man er mer sammen om vinteren, er et annet spørsmål. Det kan være mange årsaker, sier han.

– Følger med ekstra nøye

Torgalsen og Olympiatoppen følger også situasjonen i Italia tett. Støvellandet har lang tid vært et populært sted for norske idrettsutøvere når det gjelder både treningsleirer og konkurranser.

Etter et møte med ledelsen mandag – der et mulig scenario var å fraråde reiser til deler av Italia – besluttet Olympiatoppen at de avventer reiseråd på Utenriksdepartementet (UD) og Folkehelseinstituttets sider, og at de følger utviklingen dag for dag.

Line Vold, avdelingsdirektør ved Folkehelseinstituttet, sier at smittefaren i andre land enn Kina øker stadig, men at den fortsatt vurderes som lav.

– Vi fraråder ikke reise til disse områdene, men ber publikum følge med på våre nettsider for råd og informasjon, sa hun i en oppdatering på Folkehelseinstituttets sider mandag.

Olympiatoppen har diskutert situasjonen igjen tirsdag, og retter seg til dette.

– Vi har ingen som skal dit nå, men det kan jo skje utover våren, enten det er treningsleir eller konkurranse. Derfor følger vi ekstra nøye med, sier Torgalsen.

Tirsdag uttalte for øvrig visepresidenten i Det europeiske fotballforbundet (Uefa) at koronaviruset potensielt kan sette gjennomføringen av sommerens fotball-EM i fare.

– Akkurat nå er vi i en ventefase. Vi vurderer land for land, og fotballen må følge de retningslinjene som kommer fra de individuelle nasjonene, sa Michele Uva.

Fakta om idrettsarrangementer utsatt eller avlyst på grunn av virusfrykt

Fotball:

* Serie- og cupkamper i Kina, Sør-Korea og Japan er utsatt inntil videre. Kinesiske lags kamper i den asiatiske mesterligaen er utsatt til april og mai. Sørkoreanske lags mesterligakamper spilles uten tilskuere. Fotballkamper i Iran spilles uten tilskuere fra 24. februar.

* Asiatisk OL-kvalifiseringsturnering kvinner (3.-13. februar) flyttet fra Wuhan, Kina til Sydney, Australia. Omspill mellom Kina og Sør-Korea (11. mars) flyttet fra Kina til Sydney. Kinas hjemmekamper i OL-kvalifiseringen menn i slutten av mars spilles i Buriram, Thailand uten tilskuere. Japans landskamp mot Sør-Afrika (27. mars) er avlyst.

* Flere italienske seriekamper utsatt. Inters hjemmekamp mot Ludogorets i Europaligaen (27. februar) spilles uten tilskuere.

* FIFA-rådsmøtet i Asuncion, Paraguay (20. mars) omgjort til videomøte.

Friidrett:

* Innendørs-VM i Nanjing, Kina (13.-15. mars): Utsatt til mars 2021.

* Asiamesterskapet innendørs i Hangzhou, Kina (12.-13. februar): Avlyst.

* Hongkong maraton, Pyongyang maraton: Avlyst. Tokyo maraton, Nagoya maraton: Bare for eliteløpere.

Alpint:

* Verdenscuprenn utfor og super-G menn i Yanqing, Kina (15.-16. februar): Flyttet til Saalbach, Østerrike.

Badminton:

* Storturneringen Kina Masters i Sanya (25. februar til 1. mars): Utsatt.

Basketball:

* OL-kvalifisering kvinner i Foshan, Kina: Flyttet til Beograd i Serbia.

Bilrace:

* Kinas Grand Prix i Formel 1 i Shanghai (19. april): Utsatt, ny dato ikke bestemt.

Boksing:

* OL-kvalifisering for Asia og Oseania i Wuhan, Kina (3.-11. mars): Flyttet til Amman i Jordan.

Bordtennis:

* Lag-VM i Busan, Sør-Korea (22.-29, mars): Utsatt til 21.–28. juni.

Bryting:

* OL-kvalifiseringen for Asia i Xian, Kina (27.-29. mars): Flyttet til Bisjkek i Kirgisistan. Kina, Nord-Korea og Turkmenistan trakk seg fra asiamesterskapet i New Delhi i februar.

Ekstremsport:

* Vinter-X-Games i Chongli, Kina (21.-23. februar): Avlyst.

Golf:

* LPGA-turneringene kvinner i Pattaya, Thailand (20.-23. februar), Singapore (27. februar til 1. mars) og Sanya, Kina (5.-8. mars): Avlyst. Europatour menn i Kuala Lumpur, Malaysia (16.-19. april) og Shenzhen, Kina (23.-26. april): Avlyst. Japantouren kvinner i Okinawa: Tilskuere bannlyst.

Håndball:

* OL-kvalifisering kvinner i Montenegro (20.-22. mars, med Norge): Kina trakk seg, Hongkong avslo invitasjon til å delta.

Ishockey:

* Kampene i Kinas eliteserie er flyttet til Russland.

Rugby:

* Turneringene i sjumannsrugby i Hongkong og Singapore: Flyttet fra april til oktober.

Sandvolleyball:

* Verdensserieturnering i Yangzhou, Kina (22.-26. april): Avlyst.

Skiskyting:

* OL-testrenn i Zhangjiakou, Kina (27. februar til 2. mars): Avlyst.

Svømming:

* Kinas OL-uttaksstevne i Qingdao: Utsatt fra begynnelsen av april til midten av mai.

Taekwondo:

* Asiatisk OL-kvalifisering i Wuxi, Kina (10.-11. april): Flyttet til Amman i Jordan.

Tennis:

* WTA-turnering kvinner i Xian, Kina (13.-19. april): Avlyst. Fed Cup-gruppespill i Dongguan, Kina (3.-7. mars): Flyttet til Dubai. Kina gir walkover i Davis Cup-oppgjør mot Romania (6.-7. mars).

Vektløfting:

* Asiamesterskapet i Nur-Sultan, Kasakhstan (18.-25. april): Flyttet til Tasjkent i Usbekistan.

Annet:

* Opplæringen av frivillige til Tokyo-OL er utsatt fra februar til mai. Kinas antidopingbyrå stoppet testing i perioden 3.–21. februar.

Kilde: NTB