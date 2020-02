Skiskytter-VM direkte: Røiseland vant nytt gull

Olsbu Røiseland tok nytt VM-gull!

Det er ingen tvil lenger. Marte Olsbu Røiseland er den suverene VM-dronningen, og tar sin syvende medalje av syv mulige i dette mesterskapet. Fem gullmedaljer og to bronsemedaljer er fasit for 29-åringen. Det er helt ellevilt! For en sisterunde hun leverte. Det er bare å bøye seg i støvet.