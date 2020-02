Svensk friidrettsstjerne satte ny verdensrekord i stav

En uke etter at svenske Armand Duplantis satte verdensrekord i stav, økte han rekorden til 6,18 meter under et stevne i Glasgow lørdag.

Her slår Armand Duplantis sin egen verdensrekord i stav som han satte uken før. Foto: Ian Rutherford / AP / NTB scanpix

NTB

Duplantis hadde allerede sikret en soleklar seier i lørdagens konkurranse da han slo sin egen rekord ved å svinge seg over 6,18.

Svensken, som er oppvokst i USA, kom seg over 6,17 meter i polske Torun 8. februar og slo dermed franske Renaud Levillenies gamle rekord på 6,16, satt i 2014.

Med forbedringen av verdensrekorden er Duplantis den første svenske friidrettsutøveren som har satt verdensrekord to ganger siden hinderløperen Anders Gärderud gjorde det i 1975.

Duplantis er også Sveriges første verdensrekordholder i friidrett siden Patrik Bodén hadde verdensrekorden i spyd i 1990.