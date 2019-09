Nytt målshow av Hegerberg: Nærmer seg tidenes rekord i Champions League

Ada Hegerberg innledet den nye mesterligasesongen der hun slapp i den forrige, med hattrick. Hun sto for tre mål da Lyon slo russiske Rjazan 9-0 på bortebane.

Hegerberg scoret tre mål i finalen da Lyon i mai slo Barcelona 4-1 og vant mesterligaen for fjerde gang på rad. Med det var hun oppe i 44 mesterligamål, bare sju bak rekorden til tyske Anja Mittag på 51. Onsdag gjorde hun det klart at den rekorden står for fall med det første.

Dzsenifer Marozsán ga Lyon ledelsen i onsdagens bortekamp, med scoring på straffespark i det 12. minutt. Et kvarter senere innledet Hegerberg sin målfangst i sesongens mesterliga da hun satte inn returen etter et tverrliggertreff.

Marozsán spilte fram Wendie Renard og Amandine Henri til hvert sitt mål før Hegerberg fastsatte pauseresultatet til 5-0 i det 39. minutt. Framspilt av Lucy Bronze scoret hun sitt annet mål for dagen.

Hennes hat trick var komplett da hun i det 70. minutt satte inn 6-0 på et straffespark hun sels skaffet. Noen minutter senere ble hun byttet ut.

Midtstopper Renard skulle også notere hattrick i Russland, og Amel Majri ble den tredje Lyon-spiller i kampen som scoret på straffespark. Dermed er kampen om avansement til åttedelsfinale avgjort før returkampen om to uker, men spenningen i den kampen må bli om Hegerberg runder 50 mesterligamål i karrieren og kanskje også slår rekorden til Mittag.

Lyon har byttet trener siden forrige sesongs mesterligatriumf. Reynald Pedros er erstattet av Jean-Luc Vasseur, men laget virker ikke å være mindre giftig enn før.

Hegerberg har scoret fem mål på Lyons to første seriekamper for sesongen.