Jerv-seieren glapp etter praktmål

HamKam – Jerv 2–2 (1–0)

Det var fortjent at HamKam ledet til pause, men Jerv snudde kampen og var i føringen med sekunder igjen på klokka. Et halvt minutt på overtid dukket hjemmelagets 18-årige Markus Solbakken opp og hamret ballen inn i krysset.

Med uavgjort er HamKam ubeseiret på fem kamper. Jerv har på sin side spilt tre kamper på rad uten å vinne.

I søndagens oppgjør tok hjemmelaget raskt føringen og skapte flere sjanser.

LESTE DU DENNE? Tidligere Start-keeper gjør comeback for Jerv ti år etter sin siste eliteseriekamp

Slo tilbake

Omtrent halvveis i første omgang rullet HamKam opp fra langt bak på egen banehalvdel. Etter en rekke pasninger havnet ballen hos Steffen Pedersen på høyresiden. Høyrebacken trillet ballen ut i feltet og på sju meter stormet Benjamin Gleditsch fram. Venstrebacken satte inn sitt første mål for Hamar-klubben og sørget for 1-0.

HamKam hadde de fleste og største sjansene i første omgang, men etter hvilen måtte Jerv opp og fram for å få med seg noe fra Hamar. Kun sju minutter etter hvilen trillet Oslo-gutten Chuma Anene inn utligningen for Jerv. Scoringen kom etter at han ble tredd gjennom av Thomas Zernichow.

Dermed gikk HamKam mer offensivt til verks. Hjemmelagets spillere ropte på straffe da Emil Sildnes ble felt i sekstenmeteren etter drøye timen, men dommeren lot spillet gå. Like etterpå kunne Jerv gått opp i føringen, men skuddet fra Anene gikk like utenfor mål.

Vakkert fra 18 meter

Drøye tolv minutter før slutt spilte Anene et flott veggspill med Ole Marius og la til rette for Martin Hoel Andersen, som curlet inn 2-1 på elegant vis fra 18 meter.

Hjemmelaget måtte framover på banen, og et halvt minutt på overtid fikk Markus Solbakken et drømmetreff. Med høyrefoten hamret han kula opp i hjørnet etter en halvvolley fra 15 meter.

Dermed ble det poengdeling på Briskeby. HamKam ligger på 9.-plass med 13 poeng. Jerv følger to plasser bak med to poeng mindre.

(©NTB)