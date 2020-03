Eckhoff gikk mot historisk triumf – så sprakk hun fullstendig

Tiril Eckhoff (29) gikk for seier sammenlagt i verdenscupen. Det ble en thriller mot Dorothea Wierer (29)

Publisert: Publisert: I dag 16:18

Tiril Eckhoff bommet tre ganger på siste skyting. Dermed glapp sammenlagtseieren i verdenscupen. Foto: LEHTIKUVA / REUTERS

Viljam Brodahl Aftenposten

Aldri før har Norge hatt en norsk verdenscupvinner sammenlagt i både kvinne- og herreklassen. I finske Kontiolahti hadde Tiril Eckhoff mulighet til å fullføre den historiske bragden.

Etter at Johannes Thingnes Bø hadde sikret den gjeve tittelen tidligere lørdag, gikk Eckhoff ut på jaktstarten vel vitende om at hun kun var åtte fattige poeng bak italienske Dorothea Wierer i sammenlagtkampen.

Eckhoff hadde et godt grep om seieren før siste skyting. Der måtte hun derimot ta til takke med hele tre bom og mistet hele forspranget til sin italienske rival.

– En større mulighet til å vinne verdenscupen er det ikke mulig å få, sa NRK-kommentator Andreas Stabrun Smith.

Den norske jenta klarte å hente igjen Wierer, men plasseringen var ikke god nok til å ta sammenlagtseieren. Eckhoff ble nummer 10, mens Wierer havnet på plassen bak. På grunn av Eckhoffs plassering, trengte italieneren bare å være blant de 17 beste for å vinne.

– Jeg har hatt en super sesong, men søren også. I dag var liksom min dag, og jeg rotet det bort, sier Eckhoff til NRK

Julia Simon fra Frankrike vant rennet foran Selina Gasparin og Lisa Vittozzi.

Tiril Eckhoff har hatt mye å juble for denne sesongen, men måtte gi tapt lørdag ettermiddag. Foto: Petr David Josek / AP

Thriller

Eckhoff gikk ut på 3.-plass – omtrent halvminuttet bak tyske Denise Herrmann. På grunn av fredagens svake sprint gikk Wierer ut hele 50 sekunder bak Eckhoff.

Etter første skyting hadde forspranget til Eckhoff sunket til 25 sekunder på den italienske konkurrenten. 29-åringen fra Fossum måtte tåle to bom, mens Wierer kom fra det med kun én.

Fakta Tiril Eckhoff Født: 21.5.1990 Klubb: Fossum OL-medaljer: 1 gull, 1 sølv, 3 bronse VM-medaljer: 6 gull, 1 sølv, 2 bronse Verdenscupen: 13 enkeltseirer. Beste totalplassering: 2 Les mer

På den liggende andreskytingen brukte Eckhoff lang tid før hun startet serien. Deretter skjøt hun raskt ned fire blinker, men bommet på siste skudd. Wierer måtte også nøye seg med ett bomskudd. Etter strafferunden var italieneren kun 13 sekunder bak Eckhoff på 5.-plass.

– Dette er så spennende, sa NRK-kommentator Ola Lunde.

Dorothea Wierer vant verdenscupen sammenlagt. Foto: ANDREAS PRANTER / BILDBYRÅN

Sprakk på siste skyting

Dermed gikk det mot en svært spennende avslutning. Eckhoff leverte en forrykende stående skyting. Hun skjøt ned samtlige blinker.

– For en skyting av Eckhoff. Hun smeller til! utbrøt Smith.

– Nå er hun veldig nær ved å vinne verdenscupen sammenlagt, supplerte Torgeir Bjørn.

Eckhoff gikk med det først ut. Wierer bommet to ganger og var nesten minuttet bak. Før avslutningen hadde den norske skiskytteren et godt grep om sammenlagtseieren.

Det var kun en sprekk som kunne frarøve henne seieren, men så var det akkurat det som skjedde. På siste skyting bommet Eckhoff hele tre ganger. Wierer klarte seg med kun én og gikk ut foran.

Eckhoff slo Wierer på oppløpet og ble nummer 10, men det ga ikke nok poeng til å vinne verdenscupen sammenlagt.

– Jeg kan ikke skjønne det. Jeg viste i dag at jeg kan gjøre det. Jeg var mange sekunder bak og jeg hadde ikke god skyting. Det er utrolig, sa Wierer til arrangøren etter rennet.

Kaisa Mäkäräinen legger opp som skiskytter. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB scanpix

Tårevåt avslutning

Det var også det siste rennet til den finske skiskytterlegenden Kaisa Mäkäräinen. Hun annonserte rett før start at hun legger opp.

– Jeg forventet ikke at skulle skje her på hjemmebane, men man kan ikke bestemme alt i livet. Jeg er glad for at det skjedde her, sa Mäkäräinen.

Finnen, som endte på 4.-plass, var tydelig preget av situasjonen. Tårene rant fra kinnet under intervjuet med arrangøren.

– Jeg vil savne vennene mine og alle jentene jeg har konkurrert mot. Det er en spesiell skiskytterfamilie. Jeg vil savne dem, fortalte hun.

Mäkäräinen har vunnet verdenscupen sammenlagt tre ganger og har ett VM-gull.