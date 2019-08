– Han er nede. Det er over! utbrøt ESPN-kommentator Jon Anik.

Daniel Cormier har dominert i kampsporten MMA, som blir sett av millioner verden over. 40-åringen har vært tittelholder i både lettungvekt og tungvekt i UFC – sportens svar på Champions League.

Da han skulle forsvare det sistnevnte beltet mot Stipe Miocic, ble han brutalt slått ned. Dommeren måtte bryte inn og stoppe kampen.

– Jeg så svakheter hos ham i tredje runde. I den fjerde traff jeg med høyrearmen. Takk Gud, for det var tøft, sa Miocic i et intervju vist på Viaplay etter kampen.

Amerikaneren mistet i juli i fjor beltet til nettopp Cormier. Natt til søndag fikk han sin etterlengtede revansj.

Fakta: Mixed Martial Arts (MMA) En fullkontaktsport som kombinerer ulike kampsporter. Den tillater blant annet bryting, slag og spark. Kampene går over enten tre eller fem runder på fem minutter hver. Kun hovedkamper og tittelkamper er på fem runder. Ultimate Fighting Championship (UFC) er den største organisasjonen.

Har vurdert å legge opp

På UFCs liste over den beste utøveren uansett vektklasse, har Cormier tronen øverst i lang tid. Tidligere hadde han kun tapt én kamp. Det er svært sjeldent i sporten som avgjøres på små marginer.

Nå kan en lang og suksessrik karriere være over for veteranen.

– Jeg tar ikke avgjørelser basert på følelser, men dette er en tøff pille å svelge. Jeg er 40 år, med så mange andre muligheter. Jeg må snakke med konen min, så tar vi en avgjørelse når vi vet hva vi ønsker, sa Cormier.

Ved siden av å konkurrere har Cormier jobbet for ESPN som ekspertkommentator. Kollegaen Joe Rogan røpte etter kampen at han allerede før kampen hadde tenkt tanken om at nok er nok.

– Ingen kan ta avgjørelsen for ham. Jeg vet at han allerede før kampen tenkte tanken om å legge opp, sa Rogan.

«Tøffeste mannen på planeten»

Stipe Miocic (36) blir av mange regnet som tidenes beste tungvektsutøver. Han ble historisk da han forsvarte tittelen tre ganger på rad. Det hadde ingen klart tidligere.

Derfor ble mange sjokkerte da han tapte for Cormier i fjor, etter at 40-åringen til og med hadde gått opp en vektklasse.

På grunn sensasjonelle knockoutseiere tidligere, har Miocic fått kallenavnet «den tøffeste mannen på planeten». På Twitter etter kampen delte han et bilde av sitt forslåtte ansikt med kallenavnet som billedtekst.

Etter at Miocic fikk muligheten til å revansjere seg, er det flere som håper at konkurrentene møtes for en tredje gang, dersom Cormier velger å fortsette.

– Cormier har rett på en omkamp, sa Rogan under sendingen.

PS: Nate Diaz, som er kjent som rivalen til superstjernen Conor McGregor, var tilbake etter tre år utenfor oktogonen i natt. Han slo Anthony Pettis på dommeravgjørelse etter tre runder.