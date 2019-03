Storebror kunne hindret Johannes Thingnes Bøs historiske rekord: – Jeg hadde gjort alt for å slå ham

HOLMENKOLLEN: – Tidenes sesong av en skiskytter, fastslår NRK-kommentator Andreas Stabrun Smith etter Johannes Thingnes Bøs 15. seier for sesongen.

Ingen av konkurrentene hadde noen sjanse i Holmenkollen, der storebror Tarjei Bø faktisk var nærmest å ta gullgutten fra VM i Östersund.

– Dere har snakket om det, men helt frem til i går har jeg ikke tenkt på det. Men da jeg hørte at jeg hadde tangert rekorden og skulle gå ut som nummer en i dag, da var det motivasjon, sier Thingnes Bø, som syns det var ekstra stas å dele dagen med storebror på andreplass.

– Nå er jeg historisk og det er stort. Det har vært så mange legender i skiskyting før meg. Å være blant dem er interessant, fortsetter han.

Til tross for en trasig slutt på nettopp mesterskapet i Östersund, med store problemer på stående skyting, har sesongen stort sett vært en eneste lang seiersmarsj.

– Ville blitt dyrt for han

– For en fantastisk oppvisning og en fantastisk sesong. Ingen har gjort det bedre, ingen har hatt en slik vinter som han. Det har vært underholdning fra ende til annen, sa Stabrun Smith mens Thingnes Bø gikk inn til mål på jaktstarten.

– Han skal feire det med broderen. Bedre kan det ikke bli, fastslo han.

Og det har han temmelig rett i. Dobbelt Bø var et perfekt punktum for lillebrors store dag, og familien hadde selvfølgelig tatt turen fra Stryn og opp til Oslos vestkant.

Men Tarjei Bø ville «ødelegge» dagen til lillebror.

– Hadde jeg kommet i duell, hadde jeg gjort alt for å slå han. Det hadde blitt dyrt for han, da hadde jeg forhandlet økonomisk, sa Bø til NRK like etter rennet.

Istedenfor endte det slik det ofte har gjort denne sesongen: Med lillebror øverst på seierspallen.

– Dobbeltseier i Kollen - det er bra! sier Johannes Thingnes Bø.

Han kunne ta seg god tid til å hente det norske flagget før han passerte målstreken. Han jublet og omfavnet broren da han kom inn som andremann.

– Det blir veldig vinn-vinn, dette er en dag som vil huskes. Det ble noen fine scener i målområdet, med norsk flagg mens jeg tok imot ham, legger han til.

Overfor resten av pressen innrømmer Tarjei at brorens prestasjon er imponerende.

– Jeg prøver å komme opp med nye setninger og adjektiver, men de fleste er brukt. En ny «gratulerer» er vel det beste.

JON OLAV NESVOLD / BILDBYRÅN NORWAY

Tok Fourcades rekord

Før konkurransene i Holmenkollen var det Martin Fourcade som hadde rekorden for antall verdenscuptriumfer i løpet av samme sesong.

Den tangerte Bø allerede med sprintseieren på fredag.

Så knuste han konkurrentene nok en gang - og tok den gjeve rekorden.

– Jeg synes alltid Fourcade har vunnet så masse. Nå har jeg en sesong jeg har vunnet mer enn ham.

– Rekorden betyr ikke så mye i det store og hele. Det er stort sett karrieren du blir summert på. Når det er sagt, så har man jo små delmål som jeg har nådd denne sesongen, med alle seirene i verdenscupen og fire VM-gull i tillegg til ett sølv. Det har vært spesielt, legger han til.

Han virker klar over at det kan bli vanskelig å gjenta den elleville suksessen neste sesong.

– Vi får håpe jeg ikke legger listen for høyt. Kanskje jeg må sette den ned et par hakk, skal jeg overleve neste år.

Fakta: Verdenscup skiskyting jaktstart menn 1) Johannes Thingnes Bø, Norge 32.15,6 (3), 2) Tarjei Bø, Norge 0.13,9 min. bak (1), 3) Arnd Peiffer, Tyskland 0.18,2 (1), 4) Felix Leitner, Østerrike 0.22,1 (0), 5) Vetle Sjåstad Christiansen, Norge 0.51,1 (2), 6) Lukas Hofer, Italia 0.57,1 (3), 7) Benedikt Doll, Tyskland 0.57,4 (3), 8) Simon Desthieux, Frankrike 0.57,6 (3), 9) Matvej Elisejev, Russland 1.02,0 (2), 10) Henrik L'Abée-Lund, Norge 1.30,5 (2). Øvrige norske: 18) Erlend Bjøntegaard 2.09,4 (5), 42) Lars Helge Birkeland 4.18,9 (5). (NTB)

Gikk hardt ut

Fikk du med deg denne? Norske jenter gikk for pallplass i Holmenkollen – så ble det rot på stående skyting

Arnd Peiffer tok tredjeplassen, mens Vetle Sjåstad Christiansen ble nummer fem.

Etter gårsdagens sprintseier gikk 25-åringen ut med en ledelse på 31,7 sekunder til Lukas Hofer, mens storebror Tarjei Bø gikk ut som nummer fem – 38,5 sekunder bak.

Thingnes Bø gikk hardt ut og økte ledelsen til 40 sekunder før første standplass. Den første skytingen gikk smertefritt, til tross for kraftig vind i Holmenkollen.

Verre gikk det på andre liggende, der to strake bom fikk Kollen-publikumet til å tenke det verste. Heldigvis klarte Thingnes Bø å justere seg inn. Etter andre skyting gikk storebror Bø ut som nummer to – 16 sekunder bak Thingnes Bø, hårfint foran Lukas Hofer.

Også Vetle Sjåstad Christiansen blandet seg inn i pallkampen, etter fullt hus på andre liggende.

Langrennsformen til Thingnes Bø var god og etter to bom trengte verdenscupvinneren en god ståendeserie på nest siste skyting. Fem treff gledet Kollen-publikumet, og da Tarjei Bø klarte det samme og gikk ut som nummer to, gikk det mot en stor dag. Tyve sekunder foran Felix Leitner – kunne det bli dobbelt Bø i Holmenkollen?

– Mesterlig

– Han skulle gjort dette i VM også. Beholde roen, ikke bare røyse på. Men han var jo redd for at tankene skulle komme, analyserer NRK-ekspert Ola Lunde.

Etter siste skyting, etter at begge to hadde hatt en bom hver, så det veldig lyst ut. Leitner var syv sekunder bak Tarjei Bø, som hadde 17 sekunder opp til Thingnes Bø.

– Mesterlig, fastslo Lunde på NRK.

Bedre kan det ikke oppsummeres.

Øvrige norske: Henrik L'Abee-Lund (10. plass), Erlend Bjøntegaard (18. plass), Lars Helge Birkeland (42. plass).