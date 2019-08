Evans, rangert som nummer 58 på ATPs singleranking, mente nemlig at Federer hadde bedt om å få spille kampen tidlig på dagen. Mens Evans hadde spilt dagen før, hadde den sveitsiske verdenstreeren fri torsdag. Dermed var Federer bedre restituert enn sin britiske motstander.

– Jeg var utslitt. Om jeg skal være brutalt ærlig, så må jeg si at det var ganske tøft å spille først etter å ha spilt i går, sa Evans og fortsatte:

– Det er vel fire spillere i denne turneringen, eller kanskje tre, som har et ord med i laget når det kommer til kamptidspunkter. Turneringen ønsker åpenbart å ha Roger videre fremfor meg.

– Piss

Federer har opplevd lignende påstander før, og sveitseren var ikke nådig da han ble konfrontert med Evans' uttalelser.

– Jeg har hørt dette pisset for mange ganger nå. Jeg er så lei av det, at det tilsynelatende er jeg som bestemmer. Det er det turneringen og TV-kanalene som gjør, sa Federer etter å ha vunnet 6-2, 6-2, 6-1.

Han erkjente samtidig at kamptidspunktet ikke var til fordel for Evans, og at han selv hadde blitt spurt om han foretrakk en bestemt tid.

– Men det skal ikke forstås slik at «Roger spør, og Roger får». Vi kan komme med vår mening. Og det gjør vi. Men jeg møter opp uansett, om de så skulle sette meg opp klokken fire om morgenen, sier tennisveteranen.

Djokovic: – Fortjent

I fjor var det franskmannen Julien Benneteau som skapte furore da han beskyldte ledelsen i en annen Grand Slam-turnering, Australian Open, for å legge Federers kamper til kvelden. På den måten unngikk sveitseren å spille i ettermiddagens høye sommertemperaturer.

Tennisens verdensener Novak Djokovic har tidligere uttalt at det er helt forståelig om toppspillere som Federer favoriseres.

– Som den kanskje beste spilleren noensinne, fortjener han særbehandling, sa serberen.

Også Djokovic tok seg videre fra US Opens 3. runde torsdag. Han slo ut amerikaneren Denis Kudla i strake sett.

