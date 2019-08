Følg Rasmus & Saga under RBKs skjebnekamp

Det første oppgjøret i den avgjørende kvalikrunden til Champions League endte med 2–0 til Dinamo Zagreb. Men hjemme på Lerkendal tirsdag kveld har Rosenborg muligheten til å slå tilbake.

På pressekonferansen mandag anslo RBK-trener Eirik Horneland at sjansen for avansement til gruppespillet i Champions League er 40 prosent, akkurat som han gjorde foran den første kampen.

– Som optimist står jeg ved det. Men jeg tror nok at de (Dinamo) tenker 90–10. Det er et veldig bra fotballag, og vi må opp på vårt ypperste for å kunne gå videre, sa Horneland.

Det er TV 2 som har rettighetene til å vise kampen tirsdag kveld, men Adresseavisen kommer selvfølgelig til å følge begivenheten tett.

Podkastduoen Petter Rasmus og Ole K. Sagbakken skal følge hvert eneste spark fra studio, og Adresseavisens abonnenter kan se og høre dem under oppgjøret.

– Å slå ut Dinamo virker jo akkurat nå som en nærmest umulig oppgave. Men det har skjedd større undere tidligere, så da er det naturligvis moro å være på plass når det skjer denne gangen, sier Sagbakken.

– Rasmus mente han burde ha ikledt seg kjole og hvitt da vi kommenterte Maribor-kampen. Denne anledningen er i hvert fall ikke noe mindre. Så får vi se om han gjør noe med det, sier han.

Kampen følges som alltid med en livechat, der Rasmus&Saga er innom underveis for å svare på spørsmål.

Kampstart tirsdag er så sent som klokken 21.00, noe som gjør at onsdagens papirutgave av Adresseavisen går i trykken før kampen er over. Det betyr det at torsdagsavisen blir uten saker om kampen, men leserne kan selvfølgelig få med seg alt om oppgjøret på adressa.no.