Matchvinneren drar ingen steder

For et par dager siden feide Aron Dønnum alle friere til side. Tirsdag feide han ballen i mål med tåen og ble matchvinner for Vålerenga.

Sarpsborg 08 – Vålerenga 0–1

Aron Dønnum har vært en Vålerenga-spiller det i flere år har vært stilt store forventninger til. I de siste årene har han vist tegn på hvilke muligheter han har som fotballspiller. Såpass har han vist seg frem at det har kommet tilbud fra andre klubber. Blant annet fra Danmark.

Men et par dager før seriestart sa han klart fra om at han blir i Vålerenga.

22 år gamle Dønnum som har spilt for Vålerenga siden 2017 er en favoritt på Intility stadion. Nå blir det ikke spill for Klanen med det første, men han setter pris på støtten fra tribunen.

– Jeg blir i Vålerenga, det er det ingen tvil om. Nå bare venter jeg på at fansen skal få lov til å komme på tribunen og synge, rope og heie. Det blir bra, sa han til Eurosport tidligere i uken.

Sliteseier

Det er danske Aalborg som skal ha prøvd å lokke Dønnum over Skagerrak. Etter kampen var han lettet over at det hele endte med seier.

– Det ble en viktig scoring viste det seg. Det ble en krigermatch og slik er det ofte her nede i Sarpsborg. Men jeg er veldig fornøyd med gutta og innsatsen i dag, sa Dønnum til Eurosport etter kampen.

Dag-Eilev Fagermo hadde skreket seg gjennom 90 minutter pluss overtid. Etterpå var han lettet.

– Det var ikke festfotball. Jeg har sagt at vi skal vinne og vi skal spille fin fotball. Men i dag vinner vi fordi vi var godt organisert defensivt, og guttene viste enorm løpskraft. Vi jobber og løper inn tre poeng i denne kampen, sa treneren etter debuten som VIF-sjef.

Aron Dønnum feirer målet som skulle bli matchvinnerscoringen. Han har vært aktuell for flere klubber, men har sagt at han ikke skal reise noen steder. Foto: Christoffer Andersen, NTB scanpix

Formasjonsflyt

Lite skjedde på det regnvåte kunstgresset. Enda mindre skjedde foran målene. I det hele tatt ble de første minuttene med post-koronafotball i Sarpsborg en kamp for å få kontroll på ballen, få pasningene til en medspillere, få løpene dit ballen skulle komme.

Sarpsborg under sin nye trener, svenske Mikael Stahre, stilte opp i en trebackslinje. Den ble raskt forsterket da guttene fra Oslo nærmet seg hjemmelagets 16-meter.

Hjemmeheltene falt raskt ned i en solid 4–5–1 defensiv formasjon. De tre på topp hos Vålerenga hadde hverken oppfinnsomhet eller ferdigheter til å finne ut av hjemmelagets forsvarsvegg. Hjemmelaget var nesten farlige da de nærmet seg målet voktet av Vålerengas unge keeper, Kristoffer Klaesson. Men bare nesten.

19-åringen Kristoffer Klaesson sto i Vålerenga-målet og var god. Men han hadde en miss på overtid som kunne ha kostet seieren. Foto: Christoffer Andersen, NTB scanpix

Målet som avgjorde

Slik var det i Sarpsborg i 40 minutter. Men så glapp det for Sarpsborg bakover akkurat den ene gangen Vålerenga hadde mange høyt i banen. Are Dønnum var sist på ballen som snek seg inn hjørne nede til høyre for Sarpsborgs keeper David Mitov Nilsson. Ledelse til bortelaget med det.

– Det var litt feigt. Litt lite slik vi ønsket å fremstå, sa Vålerenga-trener Dag-Eilev Fagermo til Eurosport i pausen. Også han, som Stahre, i sin første seriekamp for nytt lag.

Den nye playmakeren

Etter pause hadde de to lagene ristet av seg den noe uvante følelsen de hadde. Følelsen av å spille en fotballkamp som hadde tre poeng og en plassering på tabellen i potten.

Sarpsborg fikk se at nye Anton Saletros kommer til å bli en forsterkning. En spillefordeler med blikk for gjennombruddspasninger og et hardt skudd. Et par sjanser til hjemmelaget. Og like før slutt gjorde keeper Klaesson i Vålerenga-målet sin første tabbe for dagen. Den ble nesten poengtap av det.

Vi noterte også et frispark i tverrliggeren av Vålerengas Deyver Vega. I perioder gjentok de feilene fra i første omgang. Hele matchen ble oppstykket av en rekke frispark.

PS! I de første seks kampene av Eliteserien i den forsinkede starten med bare 200 tilskuere på arenaene, ble det ingen hjemmeseiere. Det ble to uavgjort og fire borteseiere. Målforskjellen totalt på de seks kampene ble 4–11.