Solskjærs sommer er viktig. Men Rashfords kamp for gratis mat enda viktigere.

OM FOTBALL: Ole Gunnar Solskjær og hans Manchester United kjemper om Champions League-plass. Spissen Marcus Rashford kjemper for fattige barn.

Marcus Rashford og Ole Gunnar Solskjær er klar for Premier League-comeback borte mot Tottenham fredag kveld. Foto: ANDREW YATES, REUTERS

Erlend Nesje Journalist

Kan Manchester United klore seg fast blant de fire beste i Premier League og sikre en plass i pengebingen Champions League til høsten?

Hvor god er formen til urokråke og midtbanestjerne Paul Pogba etter et halvt års fravær?

Klarer manager Ole Gunnar Solskjær å «lande» Jadon Sancho, Englands største fotballtalent, i løpet av de neste månedene?

Kan Solskjær vise den nødvendige progresjonen som sikrer ham arbeidsro noen måneder?

Kan Solskjær igjen ta skalpen til sin forgjenger José Mourinho når Tottenham og Manchester United møtes i London fredag kveld?

Alt dette er viktige spørsmål for dem som lever for Manchester Uniteds ve og vel 24 timer i døgnet syv dager i uken.

Fakta Marcus Rashford Født: 31. oktober 1997 Klubb: Manchester United Meritter: FA-cupen (2016), ligacupen (2017), Europa League (2017) Høyde/vekt: 180 cm/70 kg A-landskamper England: 38 (10 mål) Les mer

Rashford løfter blikket

Men det er ikke viktige spørsmål dersom en løfter blikket litt og ser fotballen i et større perspektiv.

Marcus Rashfords kamp utenfor fotballbanen er viktigere enn Solskjærs kamp på banen.

I en fotballverden full av kynisme, overbetalte superstjerner og grådige agenter, er det fint å se at Marcus Rashford tar sitt samfunnsansvar på alvor.

Han har ikke bare trent i koronapausen. Han har i tillegg gjort noe veldig nyttig.

Da koronapandemien stengte ned samfunn og skoler, inngikk Rashford et samarbeid med den veldedige organisasjonen FareShare.

Sammen har de samlet inn 20 millioner pund, nærmere en kvart milliard kroner, til vanskeligstilte barn og veldedige formål. Det finansierer tre millioner måltider til barn og familier som har det vanskelig, men langt fra nok til å mette alle.

Rashford er ressurssterk, han tjener nesten 2,5 millioner kroner i uken og har råd til avse mye. Pengene er viktige nok, men selve handlingen er enda viktigere.

For det er mange fotballstjerner som tjener mer uten å løfte en finger.

Marcus Rashford er bare 22 år gammel, men er allerede en av bærebjelkene i Manchester United. Foto: Phil Noble, NTB Scanpix

Avhengig av gratis måltider

Rashford bryr seg, han bruker navnet sitt for å hjelpe andre, han er med på å gjøre en forskjell for mange britiske barn som lever under fattigdomsgrensen.

Manchester United-stjernen vokste opp med en mor som jobbet fulltid med minstelønn i Manchester-forstaden Wythenshawe. Hun ville sørge for at det alltid var nok mat på bordet til Marcus og de andre barna.

Men det var ikke nok. Familien ble avhengig av gratis måltider på skolen. Blant annet fikk de julemat fra en lokal matbank

Under koronapandemien fikk barnefamilier tilgang til matkuponger, for at barn ikke skulle gå sultne da skolene var stengt. 1,3 millioner barn i England dro nytte av ordningen.

Men nå har britiske myndigheter bestemt at gratis matkuponger avvikles under sommerferien.

Det fikk Marcus Rashford til å skrive brev til myndighetene i starten av denne uken. Han ber regjeringen om å snu.

«Vær så snill: Revurder avgjørelsen om å avslutte matprogrammet. Dette handler ikke om politikk, men om medmenneskelighet».

Rashford påpeker i brevet at han selv kunne blitt en del av statistikken.

«Men på grunn av uegoistiske handlinger fra min mor, min familie, mine naboer og mine trenere, er de eneste statistikkene jeg blir forbundet med mål og kamper».

Kan bruke sin stemme

Det gikk bra med Rashford på grunn av hans store fotballtalent og mange medhjelpere.

Men han er unntaket. For det er så mange som sliter.

Idrettsutøvere har mye makt. Både ved å hjelpe klubb til viktige poeng og glede millioner av supportere.

Men de har også makt i form av sin stemme. De blir hørt og sett, de kan være med å påvirke.

Det er mange flere som burde utnytte den rollen. I hele verden. Men også her i Norge.

Så får vi se om myndighetene lytter til Rashford. Det er en annen sak.

Mens 22-åringen venter kan han kanskje score noen mål mot Mourinhos Tottenham? Rashford ble satt ut med tretthetsbrudd i januar, men skal være på gang – selv om det er vanskelig å vite, ettersom all informasjon rundt laget er lite tilgjengelig

Men om Rashford skulle bli matchvinner, vet han at det er viktigere ting i livet enn scoringer.