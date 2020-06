Slik deltar Idretts-Norge i markeringen mot rasisme

Fredag demonstrerte flere tusen mennesker mot rasisme utenfor Stortinget. Blant våre idrettshelter er det også flere som protesterer på sine måter.

Håndballandslaget la ut dette lagbildet i sosiale medier. Foto: Svein Andre Svendsen, Norges Håndballforbund

Dødsfallet til George Floyd har preget en hel verden den siste halvannen uken. Også i idretten har protester mot politivolden i USA og rasisme vært synlige både på banen og i sosiale medier.

Norske idrettsprofiler har også hengt seg på bølgen. En haug av våre fremste stjerner ble blant annet med på «blackouttuesday» på Instagram denne uken, der meningen var å vise solidaritet med George Floyd samtidig som man viste sin avsky mot rasismen.

Noen har tatt det enda et steg lenger.

Ned på kne for å protestere

Håndballandslaget for kvinner er på samling i disse dager. Fredag lot de seg inspirere av blant annet Liverpool, da de la ut et lagbilde med det ene kneet i bakken.

I spissen satt landslagssjef Thorir Hergeirsson, mens han er flankert av blant andre Nora Mørk og Katrine Lunde.

– Vi syntes det var en fin ting å gjøre for å vise at vi sier nei til rasisme. Vi vil være gode forbilder for dem som følger oss, så å legge ut et slikt bilde på sosiale medier viser at vi alle står sammen i kampen mot rasisme, sier landslagsspiller Malin Aune til oss.

Trønderen spiller til daglig i Vipers Kristiansand.

Et annet norsk lag som har vist i sosiale medier at de står sammen mot rasismen, er Vålerenga. Tidligere denne uken la både herre- og damelaget ut hvert sitt lagbilde med ett kne i bakken.

Deltok på demonstrasjonene

Norske utøvere deltok i fredagens demonstrasjon foran Stortinget i Oslo. Friidrettsutøverne Ezinne Okparaebo og Isabelle Pedersen var aktive i sosiale medier.

Emil Meek var også svært engasjert. MMA-utøveren er en av landets største kampsportprofiler. For ham var det viktig å vise sin støtte.

– Jeg synes det er en samfunnsplikt å stå opp mot urett. Vi former den verden vi lever i, hva vi kjøper, hvem vi støtter og hva vi synes er rett og galt, forteller han.

MMA-utøver Emil Meek og samboeren Andriane Lafayette Skentos deltok i demonstrasjonen i Oslo. Foto: Privat

I USA har demonstrasjonene pågått kontinuerlig den siste uken. En av dem som har deltatt er den norske landslagsspissen Ola Kamara.

30-åringen spiller for tiden i DC United i USAs hovedstad Washington. I et intervju med NRK torsdag sa han at han til slutt ikke klarte å bli sittende hjemme og se på demonstrasjonene fra stuen.

– Jeg dro til byen for å vise min støtte til demonstrantene og avsky mot et system som opp gjennom historien har forsterket vold, misbruk og raseprofilering. Det samme systemet har beskyttet dem som har drept svarte mennesker med straffrihet, sa Kamara til NRK.

Bruker sosiale medier som plattform

Det er også flere norske idrettsstjerner som tyr til sosiale medier for å få frem budskapet om at rasisme ikke hører hjemme noe sted.

Blant dem er Joshua King, som snart er i gang igjen med Premier League.

På Instagram oppfordrer han følgerne sine til å ta del i kampen mot å fjerne rasismen i verden.

«Rasisme er en oppførsel man har lært, og alt man kan lære kan man også lære bort. Dette er et valg. Ta din stilling mot rasismen», skriver King.