Vaktmester-Karl har ryddet vekk snø i 10 timer for å få Alfheim-matta klar: – Står på fordi jeg har hjertet mitt i TIL

De siste dagene har det kommet store mengder snø, noe som har gjort at det er blitt spørsmål om det blir fotball på Alfheim i kveld.

Spørsmålet, og snøen for øvrig, er blitt effektivt ryddet vekk av TILs vaktmester Karl André Berg.

– Er du dagens helt?

– Helt og helt. Det er jeg som har brøytet i hvert fall. Jeg gjør bare så godt jeg kan, sier Berg ydmykt til iTromsø.

Har hjertet i TIL

TIL møter Stabæk klokka 18.00, en kamp som avgjør om TIL spiller i Eliteserien eller 1. divisjon neste sesong. Berg sier at han har ofret alt av en grunn:

– Det er fordi jeg har hjertet mitt i TIL, sier Berg.

Karl André Berg har stått på siden halv ni søndag morgen for å rydde vekk snø fra Alfheim-matta.

– Er du ikke sliten da?

– Nei, jeg er ikke sliten. Det her er så artig.

15 centimeter snø

Berg forteller til iTromsø at de har hatt to traktorer og to biler fra Harila for å få vekk snøen.

– Det skal bli kamp i kveld, forsikrer vaktmesteren.

Berg sier at det var 15 centimeter snø på matta i morges.

– Jeg ryddet vekk snø i går fra 21 til 23, slik at det ikke ble så mye i dag.

Han sier at de nå holder på å male linjer langs banen.

– Vi har en mal som vi bruker, sier Berg.