Sjefen på Stadion: – En god dag for alle som er glade i Brann

Brann-toppene jubler for avgjørelsen om kamper fra 16. juni.

Branns daglige leder, Vibeke Johannesen, er svært fornøyd med at toppfotballen kan starte opp igjen. Foto: Ørjan Deisz

Det blir sommerfotball på Brann Stadion og de andre norske eliteseriebanene. Regjeringen har blåst i fløyten for kamper på øverste nivå fra 16. juni.

Allerede nå kan Brann-spillerne trene som normalt.

– Dette er meget gledelig. Det er en god dag for alle som er glade i Brann. Fra flere hold er det jobbet meget godt for å komme frem til en plan som gjør at myndighetene kan gi oss denne muligheten, sier Branns daglige leder, Vibeke Johannesen.

– Det er nesten så man ikke har kjent på denne følelsen siden Brann vant gull i 2007, sier en storfornøyd sportssjef, Rune Soltvedt.

Brann-sportssjef Rune Soltvedt jubler for regjeringens avgjørelse. – Det er ekstremt viktig at vi «lyer» Erna nå, sier Soltvedt. Foto: Tor Høvik

– Ekstremt gledelig

Branns midtbaneprofil Fredrik Haugen ser frem til det som blir en intens sesong.

– Jeg gleder meg til å kunne starte opp med vanlig fotball og komme i gang med kamper innenfor smittereglene. Det blir gøy med mange kamper på kort tid, sier Haugen.

Det var kulturminister Abid Raja (V) som kom med de endelige bekreftelsene for fotballen på regjeringens pressekonferanse om åpningen av Norge torsdag. Senere på kvelden skal Brann-gjengen ha et digitalt møte for å avklare detaljene rundt A-lagets oppstart.

– Dette er ekstremt gledelig, sier sportssjef Soltvedt videre.

Han beskriver en økende optimisme den siste tiden.

Slik har de jobbet

Klubbtoppene har jobbet knallhardt for å finne løsninger som kan få fotballen i gang. Det var Brann som for en tid tilbake tok initiativ til et opplegg med fullkontakttrening, mot at spillerne gikk i en form for karantene.

Brann-sjef Johannesen har vært i tett dialog med flere toppolitikere, og møtte statsminister Erna Solberg (H) dagen før fotballen fikk beskjeden om oppstart.

Torsdag sa Solberg på regjeringens pressekonferanse at det fra 5. juni åpnes for arrangementer med opptil 200 mennesker. Det er cirkaantallet som er i sving når en tv-sendt Brann-kamp arrangeres.

Norges Fotballforbund, med elitedirektør Lise Klaveness i spissen, har utarbeidet en protokoll for hvordan fotballen kan starte opp på en forsvarlig måte. Dette arbeidet fikk støtte fra Folkehelseinstituttet (FHI) og til slutt politikerne som skulle avgjøre saken.

– Mange har jobbet godt med dette. Det har gitt større og større tro på positive nyheter, sier Soltvedt.

Med fotballen i gang fra juni, tror man at en fullverdig seriesesong kan gjennomføres uten store problemer.

Keeperstjernen kan spille

Datoen som er satt for eliteseriestart betyr for øvrig at Brann akkurat kan rekke å benytte stjernekeeperen de har på lån i tre måneder. Tyske Ralf Fährmann er for lengst sendt tilbake for å trene med eierklubben Schalke 04, men Bundesliga-målvakten er offisielt på lån i Brann ut juni. Om Brann ønsker å benytte ham i sesongstarten, er ennå uklart.

– Jeg har snakket med ham torsdag og han visste at det ville skje ting i Norge. Jeg må komme tilbake til hans situasjon, sier Soltvedt.

Nå tror Brann-sjefen at fotballbransjen kan nærme seg normalen på mange områder, også overgangsmarkedet.

– Vi vil nok jobbe mer aktivt nå. Den usikkerheten som har vært, vil nok avta noe, selv om vi vet det er utfordringer – ikke minst økonomiske – som ligger der, sier Soltvedt.

