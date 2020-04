Bislett Games arrangeres uten publikum

Det bekrefter Bislett-sjef Steinar Hoen på en pressekonferanse torsdag, ifølge VG.

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Karsten Warholm i sedvanlig stil under fjorårets Bislett Games. I år blir det hele ganske annerledes. Da skal den norske stjernen forsøke seg på verdensrekord i 300 meter sololøp. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Bislett Games kan ikke arrangeres som vanlig, og derfor lanserer de «Impossible Games» på Bislett 11. juni, med både norsk og internasjonal deltagelse.

Det opplyser stevnedirektør Steinar Hoen i en pressemelding.

– Du har to muligheter. Du kan resignere eller se på mulighetene, sier Hoen.

Hoen sier i pressemeldingen at de har hatt en god dialog med Oslo kommune og smittevernoverlegen i Oslo. De har gitt aksept for konseptet som skal ligge godt innenfor regjeringens smittevernkrav.

– Utøverne er sultne på konkurranser. Og vi ønsker å gi dem et tilbud på øverste hylle. De har tent på opplegget, og jeg er veldig takknemlig for at de stiller opp og støtter oss i denne dugnaden. Dessverre umuliggjør smittevernreglene at vi kan ha publikum på stadion. Vi lover å gjøre vårt beste for å lage et glimrende stevne for utøverne og et godt TV-show for publikum, fortsetter Hoen i pressemeldingen.

Det blir et svært annerledes Bislett-arrangement for Jakob og Filip Ingebrigtsen – dersom de deltar. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Karsten Warholm og Karoline Bjerkeli Grøvdal har takket ja til å delta. Det samme har det svenske stavhoppvidunderet Mondo Duplantis. Ingebrigtsen-brødrene skal også være positive, ifølge Hoen.

Utøverne vil konkurrere alene og i par. Karsten Warholm sikter blant annet på å slå verdensrekorden på 300 meter hekk. Utendørs er den på 34.48. Warholm har løpt på 34.26 innendørs.

Diamond League har vært nødt til å utsette mange stevner denne våren på grunn av koronakrisen, og torsdag kom nyheten om at konkurransene i Eugene (7. juni) og Paris (13. juni) også utsettes på ubestemt tid.

Saken oppdateres.