Neymar uteble fra trening. Nå øker spekulasjonene.

PSG varslet i en pressemelding at Neymar vil få en passende reaksjon for ikke å ha møtt på lagets første trening foran seriestarten.

«Klubben beklager situasjonen og vil iverksette passende tiltak», het det blant annet i pressemeldingen.

Neymar forlot Barcelona til fordel for Paris Saint-Germain for svimlende 2,1 milliarder kroner (222 millioner euro) i august 2017. Nå svirrer ryktene om at 27-åringen kan være på vei tilbake til Camp Nou denne sommeren.

I forrige uke gikk Barcelonas visepresident Jordi Cardoner ut på en pressekonferanse å sa: – Hva som er riktig akkurat nå, er hva jeg har lest og hva jeg har hørt, og det er at Neymar vil tilbake til Barcelona.

Flere medier har rapportert at det er har vært kontakt mellom klubbene. En avtale som gjør at den brasilianske stjernen kan returnere til sin tidligere klubb er også under behandling.