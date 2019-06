39-åringen nekter å gi seg: – Det er som narkotika

REIMS: Det ser ut til at de gjør det samme hver dag, den lille keepergruppen som ofte holder på for seg for seg selv under VM-treningene i Frankrike. De skyter på hverandre fra kort hold, litt lengre hold og langt hold. Så øver de på å fange innlegg eller å sette i gang spillet presist. Så gjør de det samme om igjen.

Noen vil kanskje spørre hva det er som får en 39 år gammel sivilingeniør til fortsatt å holde på med dette, dag ut og dag inn. Hva er det som får henne til å gå på trening både før og etter arbeidsdagen i Det Norske Veritas, selv når 40-årene nærmer seg med stormskritt?

Ingrid Hjelmseth spilte og vant sin første cupfinale helt mot slutten av forrige årtusen. 20 år senere er hanskene fortsatt på. Denne gangen er det hennes første VM-medalje som er målet, og målvakten vet at dette er siste forsøk.

Hun har snakket om å gi seg tidligere, men har aldri klart det. EM for to år siden ble en enorm nedtur, og veteranen fant raskt ut at det var en fryktelig dårlig måte å avslutte et fotballiv på.

Dessuten jakter hun etter en helt spesiell opplevelse.

– Det er noe med den følelsen du får i et mesterskap hvor det går bra. Det er som narkotika, sier Hjelmseth.

Mandag kveld spiller de mot Sør-Korea, siste gruppespillskamp i VM.

VM-fest foran 35.000

Følelsen overgår alt annet hun har opplevd i karrieren. Det er noe ekstra når et lag er samlet over så lang tid kommer inn i den gode flyten, har litt stang inn og den ene viktige kampen følger den andre.

– Det er en helt utrolig opplevelse, beskriver veteranen.

Til tross for at sist EM gikk elendig, hadde Hjelmseth veldig troen på Martin Sjögren og Anders Jacobsen som trenere. Det var en veldig viktig grunn til at hun forlenget karrieren ytterligere.

– De fikk kort tid inn mot EM, og jeg ville være med og se hva de kunne få til, om de kunne bygge et fantastisk lag, sier Hjelmseth.

Da både spillere, trenere og administrasjonen erkjente at det var ting de selv kunne gjort bedre inn mot mesterskapet, mente Hjelmseth det var enkelt å motivere seg til ny satsing.

Foreløpig syns hun det er vanskelig å ikke nyte tilværelsen i Frankrike. Mot VM-vertene møtte 35.000 opp på stadion i Nice.

– Selv om nesten alle heiet på hjemmelaget, så var det fantastisk å merke at kvinnefotballen har tatt så store steg og virkelig er blitt en verdenssport.

– Du har vært med en stund. Du merker stor forskjell?

– Ja, det er flere folk her. Vi hadde mange som fulgte oss i Sverige-EM i 2013, men her er det mye folk på alle kamper. Det var 11.000 som kom og så oss mot Nigeria, i Frankrike. Det setter vi utrolig stor pris på.

Var lenge bare reserve

Den rusen hun snakker om, det spesielle mesterskapskicket, har hun ikke hatt siden 2013. Da hadde Norge tatt seg helt til EM-semifinalen mot Danmark. Kampen var så jevn at det måtte straffesparkkonkurranse til for å avgjøre.

Hjelmseth fikk hanskene på de to første danske forsøkene. Hun ble den store helten, noe som fortsatt er karrierens høydepunkt.

– Jeg fikk spille en helt avgjørende rolle. Straffekonk er jo ikke noe du vil inn i, men å vinne på den måten er utrolig gøy. Det er nervepirrende i 120 minutter, og så bikket det i vårt favør, sier keeperen.

Det endte med EM-sølv, hennes andre i karrieren. På vei mot det første, i 2005, spilte hun ikke ett eneste minutt. Det har etter hvert blitt 134 kamper for Norge, men det var på ingen måte en selvfølge.

Bente Nordby var lenge det soleklare førstevalget, og da hun omsider ga seg i 2008 var det andre som overtok. Til EM året etter var hun imidlertid førstevalg. Norge tok bronse og Hjelmseth storspilte, og siden er det ingen som har klart å dytte henne ut av det norske målet.

Mer venninne enn mor

Nå er Hjelmseth dobbelt så gammel som troppens yngste, tenåringen Frida Maanum. I førsteelleveren mot Frankrike var rundt halvparten minst 15 år yngre enn henne. Hjelmseth føler seg likevel ikke gammel på tur, bare litt eldre og med en litt annen erfaring.

– Vi er flere som er over 30 her, så det er en god miks.

– Kjenner du noe på generasjonskløften?

– Det er ikke en kløft, men vi har jo ulike interesser og alt det der. Når vi samles har vi en felles ting, og det er fotball. Den er vi like engasjerte i og har like stor lyst til å bli gode i, sier Hjelmseth.

Hun husker selv hvordan det var å være blant de yngste. I møte med de mer voksne gjorde hun seg gjerne litt mer eldre enn hun var. Nå har hun den andre rollen.

– De eldre er med og leker litt med de små innimellom. Det blir litt justering begge veier, ler hun.

– Så du føler ikke at du får morsrollen i laget?

– Nei, det gjør jeg ikke. Jeg elsker å være sammen med dem. Det gir litt andre opplevelser og input enn å være med jevnaldrende. Det er gøy og morsomt på hver sin måte.

Nevnte Maanum var ikke mer enn et halvt år Hjelmseth vant sin første cupfinale i 1999. 19-åringen setter stor pris på å ha 39-åringen med.

– Det er veldig bra. Hun har mye rutine og har vært med lenge. Hun sprer mye glede og er morsom utenfor banen, og så skrur hun på under trening og setter krav.

– Hjelmseth sier selv at hun ikke har en morsrolle i laget. Har hun det?

– Kanskje litt, men hun er mye mer som en venninne.