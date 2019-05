Skiskytterstjerne legger opp

Tidligere verdensmester Gabriela Koukalová (29) har bestemt seg for å avslutte karrieren som skiskytter.

Koukalova ble verdensmester to ganger - på 7,5 kilometer sprint i Hochfilzen 2017 og på mixed stafett i Kontiolathti i 2015. Hun kan også vise til to sølv- og bronsemedaljer i VM-sammenheng.

Koukalová tok i tillegg to sølvmedaljer under OL i Sotsji i 2014.

Skader

Tirsdag offentliggjorde hun i sosiale medier at karrieren som idrettsutøver er over.

Den tsjekkiske skiskytterprofilen har to vanskelige sesonger bak seg. Skader har ført til at hun ikke har konkurrert internasjonalt siden 2017.

– Det var trolig den vanskeligste tiden i mitt liv. Under pausen skjønte jeg mange ting, og fikk ryddet hodet mitt. Skiskyting har vært en viktig del av livet mitt i mange år, og jeg vil huske de fine øyeblikkene for alltid, sier hun.

– Nytt kapittel

– Det er ikke et lett steg for meg å ta, men jeg er overbevist om at det er tid for å starte et nytt kapittel i livet. Jeg vil takke alle fans, dere har gitt meg utrolig mye energi, sier 29-åringen.

Koukalovas avgjørelse kommer bare to uker etter at den tyske skiskytteryndlingen Laura Dahlmeier sjokkerte miljøet ved å legge opp i en alder av 25 år.