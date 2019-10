Månedens kamp: Tirsdag kveld kan denne gjengen bli kretsmestere

KRISTIANSAND: – Vi gleder oss veldig til denne kampen. Sørfjell har et utrolig godt lag, men jeg tror det blir jevnt, og har vi en god dag, så kan vi ta hjem seieren, sier Jan Terje Krabbesund til Fædrelandsvennen.

Tirsdag leder han J17-jentene i Gimletroll i kamp mot Sørfjell på Eydehavn. Kampen på Stuenes avgjør hvilket av de to lagene som tar kretsmesterskapet.

Fædrelandsvennen sender kampen som en del av konseptet Månedens Kamp. Se kampen i saken under. (For abonnenter).

Begge lagene har gått ubeseiret gjennom høstsesongen. Men Gimletroll har spilt en uavgjortkamp og må vinne i Aust-Agder om de skal ta kretsmesterskapet. Det kan bli tøft. Lars Inge Holtes jenter har verken tapt eller sluppet inn mål etter at høstsesongen startet. De står med imponerende 56–0 i målforskjell på de seks kampene som er spilt i 1. divisjon høst.

– Det er en 50/50 kamp, sier Holte.

Vant b-sluttspillet i Norway Cup

– Jeg regner med at Gimletroll stiller toppet mannskap og har med noen jenter som har spilt 2. divisjon for damer i år, sier Sørfjell-treneren.

– Se på målforskjellen så ser du hvem som er favoritter. Sørfjell har 56–0 i høst, kontrer Krabbesund.

Det er to meget sterke lag som møtes, og Sørfjell har blant andre Malene Haugen Oland, som har 20 aldersbestemte landskamper og en rekke kamper for Amazon i 1. divisjon, i sine rekker. Laget kom til finalen i Dana Cup tidligere i år – der det ble knepent tap mot Viking – kanskje Norges beste lag i klassen. De fleste av Gimletrolls jenter er en del av stammen som tok seg til kvartfinalen i årets NM for 16-åringer. De vant også B-sluttspillet i Norway Cup. I tillegg vil laget trolig ha med seg spillere med erfaring fra damelaget i 2. divisjon.

Privat

– Vi har spilt jevnt med Sørfjell i alle år, men i år har de blitt bedre etter å ha fått flere forsterkninger fra andre klubber.

Kan rykke opp med a-laget

Lagene har møttes to ganger tidligere i år, begge gangene har rødtrøyene fra Eydehavn stukket av med seieren.

– Vi har opplevd svak konkurranse i høst, og det er selvfølgelig ikke bra for noen at det blir for ujevnt, sier Holte i Sørfjell.

– Vi har spilt jevnt med Sørfjell i alle år, men i år har de blitt betydelig forsterket etter å ha fått flere forsterkninger fra andre klubber. Vi har hatt en veldig fin sesong. Blant mange høydepunkter i år kan kvartfinale i NM J16 og at jentene vant b-sluttspillet i Norway Cup trekkes frem. Jeg er kanskje mer fornøyd med prestasjonene enn resultatene. Vårsesongen var gøy, med mange jevne kamper mot Randesund og Våg. Dessverre har ikke de vært med i høst, fordi de har prioritert damefotball, sier Krabbesund, som legger til at laget hans er et rent J16-lag, ispedd et par 15-åringer.

Når det gjelder damefotball er Sørfjell også i posisjon til å rykke opp til 2. divisjon, og bli konkurrenter med Gimletroll også på seniorsiden neste sesong.

A-laget, der j17-laget også er stammen, spiller mot Våg borte onsdag, og går opp med seier.