Ti kamper i Serie A. Fire kamper i Champions League. Totalt seks scoringer. Det er fasiten til 34-åringen i Juventus-trøyen så langt i årets sesong.

Trener Maurizio Sarri har tatt den portugisiske stjernespilleren av banen i de to siste kampene. Og det er misnøye i italiensk presse etter at han gikk i garderoben og dro rett hjem etter at han ble byttet ut mot Milan sist helg.

«Portugiseren gikk av banen synlig irritert, uttalte en fornærmelse på portugisisk uten å se på benken, gikk til garderoben og forlot stadion før kampslutt», skrev Sky Sport Italia.

Sarri-fotball

Spørsmålet er om Ronaldo er «over the top» som fotballspiller?

Nei, mener Per-Jarle Heggelund. Han har fulgt med på italiensk fotball i mange år og er i dag kommentator for strømmetjenesten Strive.

– Han har scoret 16 mål på de siste 20 kampene han har spilt. Det er fortsatt et helt sinnssykt tall når man tenker på at han spiller for Juventus og Portugal. Jeg tror ikke vi trenger å slå på noen alarmklokker enn så lenge, sier Heggelund.

Fakta: Ronaldos målpoeng i Juventus og Real Madrid JUVENTUS 2019/2020 Serie A: 10 kamper – 5 scoringer – 1 assist. Champions League: 4 kamper – 1 scoring – 1 assist. 2018/2019 Serie A: 32 kamper – 21 scoringer – 8 assist. Champions League: 9 kamper – 6 scoringer – 2 assist. REAL MADRID 2017/2018 La Liga: 27 kamper – 26 scoringer – 5 assist. Champions League: 13 kamper – 15 scoringer – 2 assist. 2016/2017 La Liga: 29 kamper – 25 scoringer – 6 assist. Champions League: 13 kamper – 12 scoringer – 6 assist. 2015/2016 La Liga: 36 kamper – 35 scoringer – 11 assist. Champions League: 11 kamper – 16 scoringer – 4 assist. 2014/2015 La Liga: 35 kamper – 48 scoringer – 16 assist. Champions League: 12 kamper – 10 scoringer – 4 assist. 2013/2014 La Liga: 30 kamper – 29 scoringer – 9 assist. Champions League: 13 kamper – 16 scoringer – 5 assist. 2012/2013 La Liga: 35 kamper – 34 scoringer – 10 assist. Champions League: 12 kamper – 12 scoringer – 1 assist. 2011/2012 La Liga: 38 kamper – 46 scoringer – 12 assist. Champions League: 11 kamper – 10 scoringer – 3 assist. 2010/2011 La Liga: 36 kamper – 40 scoringer – 8 assist. Champions League: 12 kamper – 6 scoringer – 4 assist. 2009/2010 La Liga: 29 kamper – 26 scoringer – 0 assist. Champions League: 6 kamper – 7 scoringer – 0 assist. Kilde: fctables.com

Fotballkommentatoren har en forklaring på at målstatistikken ikke er den samme for klubblaget i Italia – spesielt så langt i årets sesong. Han tror det handler om at Juventus har fått Sarri som trener.

– Hans spillestil er slik at det tar en ganske god stund før det setter seg. Sarris lag bruker alltid å gå som lokomotiv etter jul. Det er ikke bare Ronaldo som scorer mindre, det gjør alle i Juventus, sier Heggelund.

Redaktør i Juventus Club Norge, Kim-André Østbye, forteller at det er stor forskjell på italiensk og spansk fotball.

– Ronaldo spiller på et lag og i en liga der det scores færre mål. Mange av lagene på nedre halvdel er mer opptatt av å komme unna med ett poeng fremfor å angripe selv, sier Østbye.

Alessandro Di Marco / ANSA

– Mangler overskudd

Han mener at Ronaldo nå spiller for et lag med andre rammebetingelser sammenlignet med situasjonen i Spania.

– Han hadde flere målsjanser i Real Madrid. Det kan godt være at han har løsnet like mange skudd i Juventus, men mitt inntrykk er at en stor andel av skuddene er fra avstand, sier Østbye.

Både Kim-André Østbye og Per-Jarle Heggelund peker på at 34-åringen skal slite med en kneskade. Det nevnte også Juventus-trener Maurizio Sarri etter helgens kamp mot Milan.

Fabio Licari i Gazzetta dello Sport tror ikke det er årsaken til at Ronaldo er blitt byttet ut de to siste kampene.

– Nei, han mangler overskudd. Han ser sliten ut. Slik er det jo i perioder i en sesong, sier han til VG.

I sin første sesong i Juventus scoret portugiseren totalt 28 mål på 43 kamper. Også det er et godt stykke unna toppsesongene i den spanske hovedstaden.

– Han fikk hvile i mange kamper i fjor der han selv kunne scoret tre-fire mål. Dette var planlagt for at klubben skulle prøve å vinne Champions League, sier Per-Jarle Heggelund og legger til:

– Men 21 scoringer i Serie A er veldig bra. Det er ikke enkelt å bli toppscorer i den italienske ligaen, for de kan jo fortsatt ett og annet om forsvarsspill.

– Vanvittig fysikk

Heggelund opplyser at Ronaldo har en fri rolle på topp i Sarris 4–3–1–2-system.

– Han blir 35 år om noen måneder, men har fortsatt en vanvittig fysikk. Så lenge han holder seg skadefri, så kan han spille på dette nivået i flere år til, tror han.

Kim-André Østbye i Juventus Club Norge sier at Ronaldo har en tendens til å komme utover våren. Han ser ikke for seg en voldsom nedadgående kurve i tiden som kommer.

– Jeg tror ikke du vil se at han scorer like mange mål som i de beste sesongene i Real Madrid. Det er nok forbi. Men at han fortsatt vil score mye og være en toneangivende spiller, er en selvfølge, sier Østbye.