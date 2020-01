Her gjør Brann-supportere klar nye Store Stå

Flyttingen skal bidra til syngende samarbeid og høyere lyd.

– VIKTIGST: For Mads Hauge (16) gjør det ikke noe at Store Stå flyttes lenger bort fra selve banen. – Det viktigste er lyden, sier Hauge. Foto: Marita Aarekol

Brann Stadion: Vått og kaldt bergensvær hindret ikke en gruppe Brann-supportere fra å gjøre litt dugnadsarbeid.

– Det går helt fint å være her tidlig en lørdag, sier Mads Hauge (16).

Den unge Brann-supporteren har vært en del av Store Stå i halvannet år. Han er sikker på at flyttingen opp en etasje blir bra.

Setene på øvre del av Frydenbø-tribunen er flyttet ned, mens Store Stå er flyttet opp. Med pensler og kost har den grå betongen raskt fått en mer passende rødfarge.

YNGST: Noelia Norgård (3) var den yngste i dugnadsgjengen som malte nye Store Stå rød. Foto: Marita Aarekol

Bedre lyd

– Det blir veldig bra. Det gjør det også lettere å synge sammen med de bortenfor oss, sier Hauge.

Flyttingen gjør at Store Stå kommer nærmere gjengen på felt Z. I tillegg kommer Store Stå nærmere tribunetaket.

– Lyden fra oss kommer til å bli bedre. Nå vil den komme utover og ikke rett opp, som gjør at vi kommer til å høres bedre, sier Hauge.

Dugnadsgjengen på rundt femten supportere får raskt rødfargen på plass.

– Det har vært et ønske om å flytte Store Stå opp hit i mange år, sier René Norgård.

I høst ble det klart at Store Stå skulle flyttes opp en etasje, og sentrale supportere uttalte seg positivt.

DUGNAD: Rundt 15 Brann-supportere jobbet dugnad for å gjøre nye Store Stå rød og klar til seriestart. Foto: Marita Aarekol

Best og høyest

Yngst i dugnadsgjengen er Norgårds datter, Noelia (3), som flittig drar penselen over den grå betongen.

– Vi prøvde å stå her oppe i sommer da Brann spilte Europa-kvalifisering, og det ble mer trøkk sammenliknet med der nede, sier Norgård.

Han er imponert over oppmøtet på dugnaden, og håper nye Store Stå kommer til å høres bedre på hele Stadion.

– Det er viktig å være best og å skrike høyest. Spillerne sier selv at de får ekstra energi av det, så det er viktig, sier Norgård.

– Det kan jeg love

Den lange vinteren gjør også ventetiden til sesongstart lang. Da hjelper det å være litt på Stadion. Tankene hans om sesongen som venter vil han helst holde for seg selv, men Norgård lover én ting:

– Lyd blir det, det kan jeg love. Leverer de på banen så leverer vi her oppe, så får vi håpe det blir bra til slutt, sier Norgård.

JOBBER: Noelia Norgård (3) har allerede vært på noen Brann-kamper, og lørdag malte hun Store Stå-tribunen rød. Foto: Marita Aarekol

– Del av opplevelsen

– Mest mulig rødt må vi ha, sier daglig leder Vibeke Johannesen.

Johannesen sier de syngende supporterne har ønsket å flytte opp en etasje i mange år, og at det er gjort grundige vurderinger av fordeler og ulemper.

– Et av hovedargumentene for, er at lyden blir høyere, og at man får samlet de som synger mest nærmere hverandre. Stemningen er enormt viktig og en del av opplevelsen på kamp, sier Johannesen.

– Ekstremt viktige

Da den daglige lederen var innom, var dugnadsgjengen nesten ferdig med første strøk.

– Det er en effektiv gjeng som har vært med å bidra til å skape sitt felt. Supporterne er ekstremt viktige for klubben, og det er klart vi skal ha god dialog med dem som bidrar med stemning og som alltid stiller både på hjemme- og bortekamper, sier Johannesen.

