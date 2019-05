Ramseys tårer rørte fansen på sørgelig Arsenal-dag

Arsenal-Brighton 1–1

Ramsey forsvinner til italiensk Serie A og spill for Juventus kommende sesong. Midtbanespilleren var skadet og spilte ikke søndagens 1-1-kamp mot Brighton, men ble takket av i blå dress etter at kampen var over.

Også Danny Welbeck og Petr Cech takket for seg etter sesongens siste hjemmekamp.

Keeperlegenden Cech legger opp etter sesongen, mens Welbecks kontrakt med rødtrøyene utløper etter sesongen.

Manager Unai Emery bekreftet etter kampen at 28-åringen, som har vært skadet siden november, ikke får ny avtale med London-klubben.

HANNAH MCKAY / X03696

Trolig 5.-plass

I det hele tatt fikk Arsenal-fansen lite å juble for søndag.

1–1 mot Brighton betyr at det i realiteten bare er seier i europaligafinalen som gir spill i neste sesongs mesterliga.

Da må laget først komme seg til finalen, men sjansen for det er god etter 3–1 i den første semifinalekampen mot Valencia.

HANNAH MCKAY / X03696

I Premier League er det kun syltynn teori som gir plass blant de fire beste, og dermed spill i mesterligaen den veien. Tottenham har tre poeng mer enn 5.-plasserte Arsenal foran den siste serierunden, og målforskjellen er pluss åtte i Tottenhams favør.

Det skal godt gjøres om Arsenal kan utnytte seg av det i bortekampen mot Burnley. Tottenham møter Everton hjemme.

Ny Aubameyang-scoring

Pierre-Emerick Aubameyang kunne blitt den største helten mot Brighton. Knappe ni minutter var spilt da han scoret på straffespark etter at Nacho Monreal hadde blitt felt like innenfor 16-meteren. Straffesparket virket grei, og Aubameyang var i hvert fall sikker.

Scoringen var hans 20. i årets Premier League, og dermed har han like mange som Manchester Citys Sergio Agüero og Liverpools Sadio Mané.

John Walton / AP / NTB scanpix.

Dessverre for Arsenal holdt det ikke inn. Granit Xhaka felte Solly March på ureglementært vis kvarteret ut i 2. omgang, og Glenn Murray var sikkert fra 11-meteren.

Da endte det 1–1 på Emirates.

