Molde-spillere brøt klubbens regelverk og dro på russefest: – Beklagelig

Natt til tirsdag skal noen av Molde-spillerne ha reist ut til Mordalsvågen, der russen oppholder seg. Der skal tre spillere ha festet sammen med russen og drukket alkohol. Det bekrefter Molde-trener Erling Moe overfor Rbnett.

– Vi har hatt en overtredelse av det som er regelverket i Molde Fotballklubb. Det vil bli håndtert internt med dem dette gjelder. Akkurat nå har jeg ingen andre kommentarer, sier Moe.

Han vil ikke gå nærmere inn på hva som er retningslinjene og regelverket i klubben.

– Det er beklagelig at vi kommer opp i en sånn situasjon. Men jeg vil ikke gå noe nærmere inn på detaljer eller hva som er våre retningslinjer, forteller Molde-treneren.

Det var TV 2 som først omtalte saken.

– Forkastelig

– I Molde har ikke russen lov til å være i byen. Og disse spillerne valgte da å dra ut av byen for å være på russetreff. Jeg synes det er forkastelig. De ødelegger for russen, og for alle barn og voksne som har dem som forbilder. Jeg reagerer kraftig på at de gjør det, sier russepresident ved Molde videregående skole, Ingrid Talseth Singstad til TV 2.

Russepresidenten sier at det har florert bilder og videoer på sosiale medier av spillerne og at russen skal ha undret seg hvorfor de festet midt i sesong.

Vi oppdaterer saken.