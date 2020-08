«OL-festen» er over – nå venter nachspielet»

OM FRIIDRETT: Kan vi kreve nye drømmeresultater fra Jakob Ingebrigtsen (19) og Karsten Warholm (24) i Stockholm søndag? Nei. Men de kan vinne nachspielet.

Karsten Warholm vant 400 meter hekk på tiden 47,10 i Monaco, mens Jakob Ingebrigtsen ble nummer to på 1500 meter med tiden 3.28,68. Foto: AP/REUTERS

Har du fått med deg at to norske utøvere for under en uke siden leverte to av de råeste idrettsprestasjonene noensinne i norsk idrettshistorie?

Ikke?

Forrige fredag kveld ydmyket Karsten Warholm konkurrentene på 400 meter hekk da han løp inn til klar seier på tiden 47,10 i Monaco.

16 minutter senere løp tenåringen Jakob Ingebrigtsen 1500 meter på 3.28,68, ny europeisk rekord og klart under drømmegrensen på 3.30.

Det er alltid vrient å rangere prestasjoner på tvers av idretter og øvelser, men begge tilhører noe av det ypperste norske idrettsutøvere har levert.

Det var likevel ikke bare det som opptok idrettsinteresserte Norge denne hete fredagskvelden.

Så glad ble Karsten Warholm etter seieren i Diamond League-stevnet i Monaco. Foto: Matthias Hangst, AP

Skikongens fall

Warholm og Ingebrigtsen hadde knapt fått spritet ned hendene og forlatt Stade Louis i Monaco, før nyheten om en norsk skikonges villmannskjøring og fall overtok sosiale medier og frontene på de mer tradisjonelle avisene.

Historien om to svært utviklingsorienterte og kjempemotiverte unge utøvere, som presterte på et så høyt nivå i den vanskelige koronatiden, ble glemt.

Ingen medaljer ble delt ut, selv om utøverne løp som om det ventet gullmedaljer ved målstreken.

Det forteller en hel del om karakter, mentalitet og hvor løsningsorienterte de to friidrettsutøverne er.

«Dette er vårt OL», sa trener Leif Olav Alnes til Warholm før løpet.

«Han er så bestemt på å løpe under 3.30», fortalte trenerpappa Gjert Ingebrigtsen om sønnen.

Ingen europeer har løpt fortere på 1500 meter enn Jakob Ingebrigtsen. Foto: MATTHIAS HANGST, REUTERS

Stockholm neste

Tiden etter 12. mars har vært tung for både Ingebrigtsen og Warholm. De ble fratatt sine drømmer i Tokyo-OL på grunn av pandemien, og det ville ikke vært noe å si på om de hadde mistet gnist og motivasjon når de nå må vente minst ett år på sommer-OL.

Men den norske duoen bestemte seg for å lage sin egen «OL-fest» i Monaco.

De var lenge i tvil om de skulle stille til start, og om de deltok kunne det bli sesongens første og eneste store stevne.

Nå er duoen påmeldt også til Diamond League-stevnet i Stockholm søndag på 400 meter hekk og 1500 meter.

Det kan bli det siste vi ser til duoen i et stort internasjonalt stevne før mai neste år.

Om deltagelsen i Monaco var deres OL, blir Sverige-turen nachspielet. Eller «efterfest» som de sier på Stureplan et kvarters rolig spasertur fra Stockholms OL-stadion.

Kan være vanskelig vind

Kan Jakob Ingebrigtsen være i stand til å forbedre 1500-meterrekorden ytterligere i Stockholm?

Banen i den svenske hovedstaden er ikke like rask som den i Monaco.

Vindforholdene pleier ofte å være vanskelig. Og en kan ikke forvente samme fart i starten som vinneren Timothy Cheruiyot og hans harer satte opp i Monaco.

Kan Karsten Warholm nærme seg verdensrekorden på 400 meter hekk?

Vinden kan spille sunnmøringen et puss. I fjor ble det «bare» 47,85 under til dels svært vanskelige forhold på samme bane.

Men Warholm reiser ikke til Sverige i lånt bobil om han ikke tror det er mulig å løpe veldig fort. Han bytter heller ikke fra 400 flatt til 400 hekk om han ikke så muligheter. For 24-åringen er i sitt livs form om dagen.

Men i kjent stil forskutterer han ingenting.

Stevnet kan være verdt å få med seg. Det kan bli lenge til neste gang.