Zlatan til angrep på Sveriges landslagstrener etter laguttak: – En vits

Stjerneskuddet Dejan Kulusevski ble benket mot Frankrike. Det får Zlatan Ibrahimovic til å reagere kraftig.

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Zlatan Ibrahimovic har sterke meninger om svensk fotball. Foto: Daniele Mascolo / NTB scanpix

Janne Anderssons laguttak mot Frankrike i Nations League har ført til heftig debatt i Sverige. Stjerneskuddet Dejan Kulusevski ble benket fra start i 0–1-tapet. Juventus – spilleren fikk riktignok 20 minutter på banen som innbytter, men hevdet etter kampen at han ble «sjokkert» over å bli benket, ifølge Aftonbladet.

– Oj. Jeg har ikke pratet med ham selv etterpå. Men har han sagt det, så synes han vel det. Vi får snakke om det. Jeg har ikke opplevd ham som veldig sjokkert, sier landslagssjef Andersson og antyder mer spilletid på unggutten i framtiden. 20-åringen var på utlån til Parma forrige sesong og ble kåret til årets unge spiller i Serie A.

Dejan Kulusevski har storspilt for Parma. Foto: Massimo Paolone / NTB scanpix

En som har reagert på laguttaket er Zlatan Ibrahimovic. På Twitter kaller han avgjørelsen om å benke Kulusevski som en «vits».

– Ytterligere et bevis. Inkompetente personer i feil posisjoner som kveler svensk fotball, skriver han.

Det er ikke første gang Milan-spilleren langer ut mot det nåværende regimet på landslaget. Også i høst kom han med kritikk etter et uttak.

Les også Stjerneryttere reagerer på slike bilder i Tour de France: Kommer med bønn til publikum

– Han ødelegger det jeg bygde opp i 20 år, sa Ibrahimovic, følge Aftonbladet.

Det svenske forbundet har svart på kritikken:

– Jeg synes ikke at han skal legge seg opp i dette, helt enkelt. Han er for langt borte (fra landslaget) for at en slik kommentar skal ha noen betydning. Zlatan er ingen autoritet i svensk fotball, sier Lars-Christer Olsson, visepresident i det svenske fotballforbundet til Fotbollskanalen.