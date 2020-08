Ny smell: Nå har Molde tapt tre av sine fire siste kamper

Sarpsborg påførte Molde nok et nederlag.

Ole Jørgen Halvorsen kunne juble for sin 2–0-scoring. Foto: Christoffer Andersen

Sarpsborg - Molde 2–1

Gulljagende Molde tapte for annen gang på rad i Eliteserien lørdag. Sarpsborg vant 2-1 på eget gress og er på full fart oppover tabellen.

Ole Jørgen Halvorsens scoring tidlig i 2. omgang skilte til slutt lagene. Mustafa Abdellaoue sendte hjemmelaget i ledelsen på straffespark før pause, mens Eirik Ulland Andersen sto bak gjestenes trøstemål.

Serietoer Molde hadde sjanser nok til å snu kampen til seier, men Sarpsborg var skarpest foran mål.

Dermed røk bortelaget på sitt andre strake tap og risikerer å tape ytterligere terreng til serieleder Bodø/Glimt. I øyeblikket skiller det fire poeng lagene imellom, men Glimt har to kamper mindre spilt.

Dette var Moldes tredje tap på de siste fire kampene. På sine siste seks kamper har den regjerende mesteren tap hele fire ganger. På bortebane er det blitt tre strake tap.

– Det flyter ikke for oss nå. Jeg savner litt lekenhet og et overskudd. Vi skal ikke skjule oss bak marginer. Vi må se på oss selv og helheten i det. Det er det som er avgjørende. Det er vår egen feil at vi ikke setter sjansene våre. Vi må erkjenne at i de siste kampene har vi ikke vært gode nok, sa Molde-trener Erling Moe til Eurosport etter kampen.

Søndag kan avstanden opp til Bodø/Glimt øke til sju poeng dersom serielederen slår Sandefjord borte. Sarpsborg er nummer åtte på tabellen, 18 poeng bak Glimt.

Erling Moe måtte se sitt lag gå på nok et tap. Foto: Christoffer Andersen

Straffet Molde

Serietoer Molde røk 1-2 for Brann sist og kom skjevt ut også lørdag. Det var riktignok gjestene som fikk den første virkelig store sjansen da venstreback Kristoffer Haugen ble frispilt på venstresiden og fant Eirik Ulland Andersen foran mål. Avslutningen fra sju meter parerte Sarpsborg-keeper Aslak Falch på strålende vis.

Scoring ble det i stedet i motsatt ende av banen rett etterpå. Halvtimen var spilt da Sarpsborg-spissen Jørgen Strand Larsen ble lagt i bakken med ulovlige midler etter et soloraid på gjestenes banehalvdel. På det påfølgende straffesparket fra Mustafa Abdellaoue gikk Molde-keeper Andreas Linde feil vei og måtte se hjemmelaget ta ledelsen.

Flere mål ble det ikke før pause, men Molde kunne fort både utlignet og tatt ledelsen. Først måtte Leke James se Sarpsborg-keeper Falch snappe ballen rett foran ham i god posisjon, og deretter tuppet Ulland Andersen ballen rett utenfor alene med keeper.

Halvorsen doblet

Mens Molde sløste med sine sjanser, viste hjemmelaget en helt annen effektivitet. Elleve minutter ut i annen omgang doblet Sarpsborg ledelsen. Ismaila Coulibaly slo den målgivende pasningen da Ole Jørgen Halvorsen overlistet Molde-keeper Linde med venstrefoten.

Da så hjemmelaget ut til å ha brukbar kontroll på kampen, men det gikk kun tre minutter før situasjonen ble langt mer nervøs igjen for trener Mikael Stahre.

Fredrik Aursnes slo innlegget, og inne foran mål stanget Ulland Andersen ballen i lengste hjørne.

Nærmere kom imidlertid ikke gjestene poeng i Sarpsborg. Dermed tok hjemmelaget tre meget sterke poeng på eget gress.

