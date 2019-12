Norge - Spania 22–28

KUMAMOTO, JAPAN: – Jeg føler meg bare så tom, sa kaptein Stine Bredal Oftedal der hun sto, omgitt av pressefolk i kjelleren etter nederlaget.

For Spania vant semifinalen med seks mål. Måten Norge tapte på, smertet.

Bredal Oftedal tørket tårer i ett sett og innrømmet at hun ikke engang gråt da Norge i VM for to år siden tapte finalen mot Frankrike. Da var spillerne bare sure.

Nå var de lei seg i det innerste av sin sjel.

Fakta: Tapet får konsekvenser for OL Norges semifinaletap får disse følgene for jakten på OL-plass i Tokyo neste sommer: * Hadde Norge gått til finale, ville OL-billetten så godt som vært sikret, enten direkte som verdensmester eller i en meget enkel OL-kvalifisering. *Blir det norsk bronse, venter OL-kvalifisering mot Serbia, Kina og et solid europeisk lag til. Dette blir klart etter VM. * Ender Norge på fjerdeplass, er Montenegro, Romania og Nord-Korea motstandere. * Bare de to beste i hver OL-kvalgruppe får plass i Tokyo-lekene. Kilde: NTB

DANIEL STILLER / BILDBYRÅN

– Det som er mest frustrerende, er at vi mistet flyten over hele linjen. Hver gang vi viste et tegn, kom spanjolene med mottrekk, sier hun.

Kapteinen måtte ta noen ekstra pust og snu seg bort mens hun forklarte hva som egentlig skjedde. Selv om det ble tap for Nederland tidligere i turneringen, var dette nederlaget mye tyngre.

Ikke fordi laget tapte muligheten til finale. Men måten det skjedde på.

Hadde så mye energi

Tidligere på dagen, da spillerne deltok på en lett treningsøkt før kampen, var det så mye energi og godt humør at landslagstrener Thorir Hergeirsson var overveldet.

Han håpet at de kom ned igjen til kampen, til et mer roligere stemningsleie.

Sjefen skulle bare visst at spillerne startet med tekniske feil i hopetall, at de bommet på skudd de vanligvis setter og tullet seg bort på straffekast. Tre syvmetere gikk rett vest, med tre forskjellige eksekutører.

DANIEL STILLER / BILDBYRÅN

Stine Bredal Oftedal forklarer det med at spanjolene spilte smartere, at de var godt forberedt, mer aggressive og gjennombruddssterke.

– Vi ble for flate, selv om vi visste at de kom på skudd, sa 28-åringen.

Hun gjentok hvor vondt det føltes, at det var ekstra ille denne gangen. For Norge sørget for at det er Spania som skal spille VM-finale mot Nederland. Uansett hva som skjer, blir det et lag som aldri har tatt VM-gull tidligere. Det har Norge. Tre i alt. Men denne gangen blir det bronsekamp søndag mot Russland (kl. 09.30), som tapte med ett mål i en meget tett semifinale.

Prøvde så godt hun kunne

Den norske kapteinen gjorde seg streng i stemmen da hun i en timeout i første omgang prøvde å mane til at lagvenninnene måtte ta i. «Det gjør vi ikke nå», sa hun.

Men det var ikke kreftene som sviktet. Motstanderne overrumplet et norsk forsvar, og i eget forsvar var de helhvite tøffe. De gikk ut på Norges antatt beste skyttere som ble lammet.

På kantene derimot, fikk Norge rom. Malin Aune briljerte med fem mål fra venstrekanten og ble toppscorer. Tilsammen scoret hun, Camilla Herrem (3), og Sanna Solberg-Isaksen (1) ni mål fra vingene, men det hjalp så lite.

Vidar Ruud, NTB scanpix

En ganske presis forklaring

Det er lenge siden Bredal Oftedal kun laget ett spillemål. Det andre kom på straffekast.

– Vi var rett og slett ikke gode nok, var Sanna Solbergs enkle, men presise forklaring.

– Jeg har aldri opplevd at vi har kastet bort så mange baller. Dette er ett av de største nederlagene jeg har vært med på. Vi ble spilt av banen.

Malin Aune følte at det hun fikk til nyttet så lite. For det var fellesskapet som sviktet. Det kollektive, som Norge har vært så god på.

Også hun hadde grått og var fortsatt blank i øynene lenge etter kampslutt. Da de spanske spillerne triumferende gikk mot garderoben, stakk det litt ekstra.

Fikk tidlig julepresang

Spanjolene mente at de fikk en gavepakke som de tok vel vare på. For Norge var ikke slik de hadde trodd. Respekten var stor for motstanderne som var så meritterte, men viljen var enda større. Og ferdighetene.

– Dette er historisk. Vi er i finalen. Jeg kan knapt tro det, sa Spanias storskytter Alexandrina Barbosa Cabral.

Hun laget syv mål, men først og fremst bidro hun til å føre Norge ned i et sort hull.

DANIEL STILLER / BILDBYRÅN

Bakspilleren Nerea Pena ble også vanskelig å få tak på, og i mål sto 40 år gamle Silvia Navarro som en gigant - til tross for at hun bare er 167 cm.

Cabral er en av storskytterne i hele mesterskapet. Hun fortalte etter kampen at Spania etter 13–13 ved pause visste at Norge ville starte tøft i 2. omgang.

– Vi klarte å stoppe det. Vi fortjente virkelig dette. Vi er så sympatiske, sa hun leende.

Før hun la til:

– Dette er en ny verden for oss.

Opplevde at det gikk feil vei

Thorir Hergeirsson så ikke helt den store forskjellen mellom lagene komme. Underveis forsto landslagstreneren at laget falt sammen.

– Det var motbakke i første omgang. Vi var nølende og vi lekker rundt toer.

DANIEL STILLER / BILDBYRÅN

Han mente at rommet i forsvaret mellom ving og bakspiller hadde luker som ikke skulle være der.

Han kunne gjort noe annerledes fra benken, men hadde uansett vært avhengig av nøkkelspillerne. Det var svært uvanlig å se Stine Bredal Oftedal gjøre så mye rart, sammen med Emilie Hegh Arntzen.

Begge var strålende tidligere i mesterskapet, men ble presset til feil denne gangen.