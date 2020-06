Feiring for ny isbane: – Nå går skøytesporten inn i en ny tidsalder

Skøyte- og bandyfolket har sjelden vært så høyt oppe som da bygging av ny isflate på Valle Hovin gikk i boks. Det har vært en årelang kamp.

En god gjeng som har vært støttespillere for banen som skal ligge i bakgrunnen, der det er betong nå. Foto: Olav Olsen

Johann Olav Koss er i dag visepresident i Norges idrettsforbund. For ham har også Valle Hovin vært et hjertebarn. Han trente der i sin aktive karriere. Foto: Olav Olsen

Entusiaster, legender, gamle og nåværende aktive, politikere og forkjempere for Valle Hovin som skøytebane, hadde møtt opp for å feire. Riktignok bare med kaffe og mineralvann, men likevel.

De sto innendørs på Intility Arena, der Vålerenga spiller sine toppkamper i fotball, men det som skulle feires var noe helt annet. Bystyret har sagt ja til en ny kunstfrossen isflate for topp og bredde, og de som går med lange og litt kortere skøyter.

Politikerne i Oslo bystyre bestemte onsdag kveld at det skal bygges en isflate på banen som kollapset i 2019. Det var opposisjonen som vant frem, med Høyre, Venstre, Frp, KrF, Senterpartiet, Folkeaksjonen nei til bompenger og Rødt. De kom i mål, mens Ap, SV og MDG falt av underveis.

Politikere og skøyteentusiaster i skjønn forening. De gleder seg til at Valle Hovin skal få en kunstfrossen isflate, som kan brukes av barn, unge og mosjonister, topp og bredde. Og mange lag. Henning Hagelund i rødt med Knut Johannesen (t.v.) for seg. Foto: Olav Olsen

«Pølser!» Lars Rambøl kom inn i lokalet på stadion med pølsekoker på magen. Det var akkurat slik det var på Bislett i gamle dager. Ei pølse med sennep i papir.

– Pølsekokeren har jeg hatt med på 28 allround-VM på rad, sier Rambøl.

Den første som ble servert var legenden Knut «Kupper'n» Johannesen, 86-åringen med to OL- og to VM-gull, som tidlig var med i banekomiteen til Norges Skøyteforbund. Sammen med Johann Olav Koss, Amund Sjøbrend og Petter Andersen representerte han tidligere aktive og ildsjeler, de to siste er trenere i dag.

For er det noe den tidligere sprinteren Andersen ser frem til, er det å få opp det unge laget i Speed Tigers, de raskeste skøyteløperne i hovedstaden.

Henning Hagelund har virkelig tatt i et tak for skøytebane i en årrekke. Han og pølsekokeren Lars Rambøl kjenner hverandre godt. Foto: OLAV OLSEN

Henning Hagelund, leder av Interesseorganisasjonen for Valle Hovin, nevnte de gamle heltene og mange som i årenes løp aldri har gitt opp troen på at det skulle bli en skøytebane.

Selv begynte han å engasjere seg da klubben ASK lå nede med brukket rygg og skulle reise seg igjen for å bli Aktiv. Han har vært sjef for gjengen som har prøvd å komme med gode argumenter for å overbevise politikerne, som også hadde tatt turen til Valle Hovin.

Under debatten i Bystyret onsdag kveld fulgte Hagelund årvåkent med på streamingen i TV-stua. 63-åringen opplevde engasjerte innlegg fra politikerne, som har støttet opp om prosjektet.

– Jeg ble rørt da jeg skjønte at det var bestemt. Kona var også ivrig. Hun har vært lidende i 18 år på grunn av min interesse for Valle Hovin, ler Hagelund, og fortsetter:

– Dette er også en fin jubileumsgave for bandyforbundet, som fyller 100 år i år.

Det er Tor Audun Sørensen i Norges Bandyforbund helt enig i. Han har også stått på i mange år for å sikre at sporten med skøyter, ball og kølle får være med på laget.

For bandy har flere aktive enn både ishockey og skøyter i Oslo. Og som Sørensen sier:

– Bandyfinalene kommer til å gå her hvert år, og når hallen kommer, kan vi arrangere VM også.

Litt ekstra moro ble det da Lars Rambøl overraskende kom inn i lokalet. Pølser og skøyter hører sammen. Amund Sjøbrend (sittende t.v.), Knut Johannesen og Johann Olav Koss bak ham, fikk aservert pølser først. Foto: Olav Olsen

Dyrest i 1. omgang

Vanskelige grunnforhold gjør at prislappen blir på omtrent 350 millioner kroner, men deretter blir tak og vegger billigere. For det er ingen tvil om at en ny skøytehall er målet.

– Jeg måtte sprette champagnen, sier skøytepresident Mona Adolfsen.

Beskjeden om en bane og kanskje i fremtiden ei storstue, ga frysninger i sommervarmen på hytta.

Hun fulgte ivrig med da revidert budsjett ble vedtatt.

– Når går skøytesporten inn i en ny tidsalder, sier presidenten og legger til:

– Det er gledelig og nesten uvirkelig at det nå er et politisk vedtak. Vi er mye tryggere enn tidligere på at det blir noe. Dette er en stor seier for alle dem som i årevis har jobbet med å få til en løsning for Valle Hovin. De har aldri gitt opp og har gjort et imponerende arbeide.

Knut Johannessen og Petter Andersen har mye å prate om. Kupper'n er 86 år og følger ivrig med i sporten. Foto: Olav Olsen

Har tatt tid å få et punktum

Historien til Valle Hovin er lang. Banen ble bygget i 1966. Da var Børre Rognlien til stede, han som senere ble president i Norges Skøyteforbund, og deretter Norges idrettsforbund, og som har pushet på for en bane i alle år.

– Dersom OL hadde blitt vedtatt, hadde hallen allerede stått her, sier han.

Morsomt å få veiledning av en mann som var stjerne på isen. Knut Kupper'n Johannesen sjekker musklene til Eirik Andersen, sønnen til Petter Andersen. Linus August Risnes følger med. Foto: Olav Olsen

Fakta Dette er saken Valle Hovin ble åpnet i 1966. Junioren Åge Dalby tok de første skøyteskjærene. Norges første kunstfrosne skøytebane ble offisielt innviet tre år senere. I årenes løp har isbanen arrangert flere store mesterskap, som bandy-VM i 1985, VM allround i 1989 og -VM i sprint i 1992. Ved siden av verdenscup og en rekke NM. Det siste i 2009. Da Heerenveen fikk hall i 1986, skjøt planene om en hall i Oslo fart. I årenes løp har det vært en rekke vedtak, omkamper, nye utredninger, men uten hell. Onsdag kveld i Oslo bystyre ble revidert budsjett vedtatt. I dem lå planene om en isflate i første omgang. Den skal koste ca. 350 millioner kroner. Oslo idrettskrets mener smertegrensen for en ferdig ishall er på 500 millioner. Les mer

Mange av «bakmennene» kom til den uhøytidelige markeringen, som Nils Einar Aas og Carl Erik Sando. Førstnevnte er leder av Aktiv i dag, sistnevnte tallknuser som hadde kontroll på kostnadsberegningene. I tillegg fikk Rune Gerhardsen mye ros, han som holdt Hagelund litt i ørene da sistnevnte boblet over.

– Han kom med kloke innspill og passet på at jeg ikke ble umusikalsk, sier en leende Hagelund.

Senere sto 86 år gamle Knut «Kupper'n» Johannesen og Amund Sjøbrend på tribunen og så ut over anlegget. Der det i dag er parkeringsplass som brukes til kjøreopplæring for motorsykkel, skal isbanen ligge. Men 20 meter lenger bort enn banen som kollapset i 2019.

Julie Berg Sjøbrend i gjengen av lovende løpere, flankert av Fredrik Pedersen (t.v.) og Eirik Andersen. Bak (f.v.) Thomas Lande Eriksen, som drar til Stavanger for å satse, Tinius Rambøl Alme, Linus August Risnes. Foto: Olav Olsen

– Jeg er veldig glad i å gå utendørs, sier Julie Sjøbrend.

18-åringen har fulgt i farens spor, men måtte flytte til Hamar og Vikingskipet for å trene på isen. Med et nytt Valle Hovin skal hun satse der.

Men når er det realistisk at banen vil stå klar?

– Nå har vi lyst til å suge på denne karamellen, men deretter skal vi følge opp. Jeg tror det er mulig å komme i gang med gravearbeidene på slutten av året. Vinteren vil igjen gå uten bane her, men jeg håper at vi ikke mister to sesonger, sier Hagelund.

Pølse til en hedersgjest. Knut Kupper'n Johannesen er en legende i skøytesporten. Pølsekokeren Lars Rambøl fikk frem minner fra gamle dager. I bakgrunnen med hvit skjorte og bokser, ildsjelen Børre Rognlien. Foto: Olav Olsen

