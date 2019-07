– Lei av moralisering over fotballspillere som er opptatt av penger

Utenfor mektige Santiago Bernabéu var det køer. Innenfor prydet et bilde av en ung gutt en rekke skjermer.

Tilskuerne var kommet for presentasjonen av Gareth Bale som Real Madrids siste stjernekjøp. Gutten på bildet var Bale selv, iført drakten til den spanske gigantklubben, fra en tid hvor proffdrømmen fortsatt bare var en drøm.

Nå var han hentet fra Tottenham for en rekordhøy overgangssum.

– Gareth, øyeblikket du drømte om som ung gutt, er endelig her, sa klubbpresident Florentino Pérez under presentasjonen.

– Jeg kan med hånden på hjertet si at dette er en drøm som går i oppfyllelse, sa Bale selv.

Daniel Ochoa de Olza / AP

Det er rart å tenke på dette i dag, snart fem år senere.

Bale har stått bak flere øyeblikk som vil stå igjen som noen av de største i Real Madrids historie. Men forholdet til manager Zinédine Zidane later til å være på frysepunktet, og det samme gjør forholdet til store deler av fansen.

Superklubber og superspillere

I helgen tydet alt på at waliseren nærmet seg en overgang til kinesisk fotball og en ukelønn på nesten 11 millioner kroner. Så, i en ny dramatisk vending søndag, kom meldingen om at overgangen hadde strandet. Grunnen skal ha vært at Real Madrid-styret blokkerte overgangen.

Samtidig som den nye vendingen forteller mye om kaosfabrikken Real Madrid, illustrerer situasjonen rundt Bale fotballverdenen anno 2019.

I en kommentar i The Guardian poengterer fotballskribent Jonathan Wilson at utviklingen av superklubber har avlet superspillere.

– Problemet med superspillere er at bare superklubbene og kinesiske klubber har råd til dem. Hvis forholdet kjølner, er det veldig få steder å gå for superspilleren, skriver Wilson.

Bale er ett eksempel, men flere stjerner befinner seg i ikke helt ulike situasjoner denne sommeren. I Manchester United sliter høytlønnede Alexis Sánchez, i Arsenal sliter høytlønnede Mesut Özil, og i Paris Saint-Germain virker det som kjærligheten til Neymar er i ferd med å ruste.

– Dette er spillere som av sportslige årsaker nok kunne hatt godt av å flytte på seg, men på grunn av de høye lønningene, sitter de ganske fastlåst, sier fotballekspert Lars Sivertsen.

Fakta: Andre stjerner med usikker fremtid Det er flere stjerner som kan flytte på seg denne sommeren. Neymar: Vil ikke lenger være i Paris Saint-Germain. Det spekuleres først og fremst på Barcelona og Real Madrid. Men Barcelona har allerede kjøpt Antoine Griezmann, og Zidane skal ikke være så lysten på å hente ham til Madrid. Paul Pogba: Uttalte tidligere i sommer at det var tid for nye utfordringer. Koblet til Juventus og Real Madrid, der spesielt Zidane skal ønske ham sterkt. Foreløpig er han med i Manchester Uniteds sesongplaner. Romelu Lukaku: Er ikke lenger førstevalg i Manchester United. Dermed ønsker han seg vekk, og det er først og fremst italienske Inter som nevnes. Mauro Icardi: En Lukaku-overgang kan avhenge av skjebnen til Icardi. Inter ønsker å kvitte seg med ham, men foreløpig har ingen bladd opp pengene som skal til.

JASON CAIRNDUFF / Reuters

Tre alternativer

For Bale er det vanskelig å se for seg at det finnes mer enn tre alternativer:

Bli i Real Madrid og stå fast på at han har tre år igjen av kontrakten som gir ham rundt 165 millioner kroner årlig etter skatt, trolig uten å få spilletid av Zidane.

Dra til Kina, trolig med økt lønn, selv om det akkurat nå er vanskelig å si om det vil dukke opp nye muligheter.

Akseptere kraftig lønnskutt ved å dra til en av de store ligaene, for eksempel Premier League.

Du skal ikke tilbringe mye tid på sosiale medier for å skjønne hva som er det populære, eller i manges øyne det «riktige», valget.

Gjennomgangsmelodien er gjerne denne: Du er utrolig privilegert, har tjent mer enn nok penger allerede og vil fortsatt tjene masse penger. Er det virkelig da så viktig å beholde lønnen du har i dag, om det går på akkord med sportslige ambisjoner?

Sivertsen har forståelse for at Bale tenker annerledes.

– Jeg er lei av moralisering over fotballspillere som er opptatt av penger. Det er et naturlig menneskeinstinkt. Vi snakker om en som ikke har noe å bevise på toppnivå lenger, argumenterer han.

Fotballeksperten peker på at Bale har vunnet mer som fotballspiller enn de fleste drømmer om, at han har fylt 30 år, og at han har slitt mye med skader de siste årene.

– Romantikeren i meg har lyst til å si at han har nok penger, og at han bør dra til Bayern München eller England og prøve å få skikk på kroppen og presse ut noen år til på toppnivå. Men jeg har forståelse for at han ikke vil si fra seg disse pengene på tampen av karrieren for å dra til England og bli sparket ned hver uke.

Pavel Golovkin / TT NYHETSBYRÅN

Når guttedrømmen blir virkelig

Nylig gjenga The Guardian en scene fra en dokumentar om fotball vist på TV-kanalen BT Sport, der Bale er intervjuet. Reporteren viser til et møte med golfstjernen Rory Mcllrroy, som mente at når du når et visst nivå som idrettsutøver, kan du ikke lenger beholde den idrettsgleden du hadde som barn. Nå lurte han på om dette var noe Bale kjente seg igjen i.

Bale svarte umiddelbart bekreftende.

– Som barn spiller du bare med vennene dine mens du koser deg. Når du kommer til elitenivået, kommer presset og forventningene. Hele tiden er det folk som er negative, sa Bale.

Da drømmen til den unge gutten i Real Madrid-drakt ble virkelig, var nok ikke virkeligheten helt som drømmen.

– Akkurat nå er han nesten hatet av supporterne. De stempler ham som sviker, utakknemlig og alt mulig fordi han ikke vil dra, sier Ruben Skjerping, lederen av Real Madrids norske supporterklubb.

– Kampanje mot Bale

For et drøyt år siden var Bale helt kampavgjørende i finaleseieren over Liverpool i Champions League. Han scoret et av historiens mest spektakulære mål. Og det er ikke første gang han har stått frem når det gjelder som mest i Real Madrid-drakten. Likevel skyves han ut.

KAI PFAFFENBACH / Reuters

– Jeg opplever at det har vært en mediekampanje mot ham. Spiller han golf, er det negativt. Snakker han ikke spansk, blåses det opp. Og hver gang han underpresterer, skjer det samme, sier Skjerping.

Han mener at folk lar seg blende av egne forventninger.

– Bale har vært fantastisk god. Men folk forventet at han skulle være Cristiano Ronaldo, og det har han ikke vært. Det er en merkelapp ingen ville klart å leve opp til, sier han.