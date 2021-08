Tettey møter gamleklubben hvis RBK tar seg videre

Rosenborg kan møte Stade Rennais FC i siste runde før gruppespillet.

Alexander Tettey kan møte gamleklubben. Foto: Terje Svaan

Publisert: Publisert: For mindre enn 2 timer siden

LERKENDAL: Torsdag og tirsdag møter Rosenborg slovenske NK Domzale i tredje kvalifiseringsrunde i Europa Conference League.

Tar RBK seg videre derfra venter Stade Rennes i en siste playoff-runde før et eventuelt gruppespill.

Alexander Tettey spilte i den franske klubben mellom 2009 og 2012. Rennes er også Birger Melings nye arbeidsgiver. I tillegg har Anders Konradsen spilt i Rennes fra 2013 til 2015.

– Tøff motstand det da, er det ikke? sier Edvard Tagseth når Adresseavisen forteller ham hvem den neste motstanderen kan bli etter mandagens treningsøkt på Lerkendal.

– Håpet du på et annet lag?

– Nei, jeg hadde ikke håpet på noe særlig. Jeg vet vi kunne fått lettere motstand enn det. Vi kunne kanskje ikke fått så mye tøffere motstand, men det er artig å møte så gode lag. Jeg ser fram mot det, men vi må slå Domzale først.

Birger Meling gikk nylig fra franske Nimes til Rennes, og kan få et potensielt gjensyn med Lerkendal. Foto: NTB

For Tagseths del kan et oppgjør mot Rennes by på en tøff duell mot 18 år gamle Eduardo Camavinga. Franskmannen blir betraktet som ett av verdens største fotballtalenter og debuterte for Frankrikes A-landslag allerede som 17-åring.

Rennes endte på sjetteplass i den franske ligaen forrige sesong. Året før ble de nummer tre.