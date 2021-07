Etter to og en halv måned smalt det endelig fra Stefano igjen: – Håper det fortsetter på samme måte

Venstrekantene har ikke vært den største trusselen for RBK denne sesongen. Men torsdag løsnet det. Særlig for Stefano Vecchia var lettelsen stor.

DRIBLER: Stefano Vecchia var aktiv den timen han fikk spille. Foto: Ole Martin Wold

Rosenborg – Hafnarfjördur 4–1 (0–0) (6–1 sammenlagt): I vinter var han kanskje den nysigneringen det ble snakket mest om før sesongstart.

Mannen med det italienskklingende navnet produserte hele 19 målpoeng i Allsvenskan forrige sesong. Men i hvitt og svart har det gått tråere. Bare ett mål har han fått i en tellende kamp.

Det var mot Viking i midten av mai. Men det var også forrige gang Stefano Vecchia startet en kamp for Rosenborg. Siden har han slitt med en skade i ryggen, noe som har holdt han unna elleveren i 70 dager.

Torsdag kveld var han tilbake.

– Det var et «skönt» og bra comeback. Positivt, synes jeg. Jeg håper det fortsetter på samme måte, sier Vecchia til Adresseavisen.

– Et type mål jeg pleier å gjøre

Mot islandske Hafnarfjördur fikk han 60 minutter på naturgresset før han ble kalt inn på benken. Det virket ikke til å være et minutt for tidlig. 25-åringen så helt kake ut da han tuslet av banen.

Men på den timen han spilte leverte han mye av hva Lerkendal-publikummet forventer av en venstrekant på Rosenborg. Det hele toppet seg med en praktscoring etter 54 minutter.

– Det var en fantastisk dytt av Carlo (Holse) som legger til siden. Da var det lett for meg å curle den i krysset. Når du får et bra treff kjenner du det med en gang. Fantastisk å gjøre mål, og det er et type mål som jeg pleier å gjøre, sier Vecchia selvsikkert.

Målet kom etter et indirekte frispark, fra en 18–19 meter. Holse dyttet ballen til siden, Vecchia brukte innsiden av foten til å hamre den i lengste kryss. Utakbart for keeper.

JUBEL: Her feirer Stefano Vecchia sin andre scoring i Rosenborg-drakten. Foto: Kim Nygård

Luksusproblem

– Hva betyr dette, etter den litt tunge perioden du har hatt?

– Jeg fokuserer ikke så mye på det, faktisk. Det jeg fokuserer på er å hjelpe laget. Men det er klart at det betyr noe å score mål. Jeg ville vært dum om jeg ikke sa det. Men jeg ønsker å være på banen og hjelpe laget. Det er det viktigste, svarer han noe mer ydmykt.

Det som kanskje er noe mer bittert for en Vecchia som nærmer seg storslag, er at mannen han ble byttet ut for, Emil Konradsen Ceïde, også leverte da muligheten bød seg.

To scoringer, begge fra øverste hylle, leverte 20-åringen på den halvtimen han fikk spille. Plutselig har de to venstrekantene, som har slitt denne sesongen, begynt å produsere mål.

– Har du fått deg et luksusproblem, Åge Hareide?

– Hvis vi klarer å fortsette med Europa-spill blir det nok kamper å velge mellom, sier treneren til Adressa.

Slag i slag

Neste kamp i Conference League er allerede neste torsdag, mot slovenske Domžale. De slo finske Honka 2–1 over to kamper. Første runde spilles på Lerkendal, mens returoppgjøret skjer i Slovenia.

Men også på søndag er RBK i aksjon igjen. Da er det andre runde i cupen og Orkla står for tur.

– I dag hadde vi avtalt at Stefano skulle bytte etter 60 minutter. Han har vært lenge ute, og bare fått et lite innhopp på Island før i dag. Men det gjør han godt. Så får vi se om han spiller mot Orkla, sier Hareide.