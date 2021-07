Rosenborg leverte sambatakter – slovensk motstand venter

TRONDHEIM (VG) (Rosenborg-FH Hafnarfjördur 4–1, sammenlagt 6–1) Rosenborg brukte en omgang på å få hull på byllen, men så løsnet angrepsspillet for alvor.

Rosenborg hadde to mål å gå på fra bortekampen mot islandske FH Hafnarfjördur og eks-Rosenborger Matthias Vilhjálmsson. I et gjesp av en første omgang imponerte Åge Hareides kompani ingen, men i andre ble det straks mer fart på sakene.

– Vi var veldig opptatt av å kontrollere kampen. Som vi så på Island ble de trøtte etter hvert, og det ble de i dag og. Da kunne vi profetere på det, sier Rosenborg-trener Åge Hareide på VGTV-sendingen etter kampen.

I den grad det var noen tvil om at avansementet til tredje kvalifiseringsrunde i Uefas duggfriske europeiske turnering, Conference League, var trygg, sørget Dino Islamovic og Stefano Vecchia for å fjerne all spenning.

Først ble svenskmontegrineren revet ned innenfor 16-meteren fire minutter ut i andre omgang, og fikset straffe. Straffen banket RBK-spissen selv i mål, og sendte hjemmelaget på god vei mot sin femte strake seier, og avansement til tredje kvalifiseringsrunde.

– Han kom litt skjevt inn i sesongen, men heldigvis har han funnet målformen. Det er viktig for oss, sier Hareide om Islamovic.

Ceide hylles

Fem minutter etterpå viste Vecchia hvorfor Rosenborg hentet ham før 2021-sesongen. 70 dager etter at svensken spilte sin forrige Rosenborg-kamp, banket han ballen i mål fra 16 meter, etter at bortelaget hadde laget en klønete indirekte frispark.

Rosenborg gjorde én endring på laget som vant 2–0 på Island; nevnte Vecchia kom inn for skadde Rasmus Wiedesheim-Paul. Før kampen var Hareide klar på at det aller viktigste var å avansere, men at han håpet at spillerne ville benytte anledningen til å øve seg på angrepsspill, og det som skal komme.

Innbytter Emil Konradsen Ceide tok Hareides formaning på alvor, og et kvarter etter at han kom inn på banen, satte han opp kampens beste angrep. Ceide fikk ballen fra Tettey, satte opp et veggspill med den alltid like livlige Edvard Tagseth, og fikk ballen tilbake. Ceide satte på storfarten, og banket ballen i hjørnet fra 18 meter.

LEVERTE VARENE: Emil Konradsen Ceide (nest lengst til høyre) gjorde et godt innhopp mot Hafnarfjördur. Her gratuleres han av blant andre tvillingbroren Mikkel Konradsen Ceide (i midten) etter 4–1-scoringen. Foto: Ole Martin Wold

– Emil gjorde et veldig fint innhopp, og scoret mål. Det er kjekt å se at han lykkes. Han er en spiller som ser helt fantastisk ut når han lykkes, sier Hareide.

Da virket også hjemmefansen fornøyd, som svarte med å synge «Rosenborg-samba» idet himmelen åpnet seg over Lerkendal. Det så ikke ut til å plage hjemmelaget nevneverdig, og ti minutter scoret Ceide sitt andre for dagen.

Vålerenga ute

Dermed venter slovensk motstand i neste runde for Rosenborg etter at Domzale slo finske FC Honka 2–1 sammenlagt. Slovenias fjerde beste fotballag i forrige sesong er neste hinder på veien mot nytt europeisk gruppespill for Rosenborg.

Med norsk seier der, skal Rosenborg ut i det aller siste play off-steget. Kampene spilles 5. og 12. august, den første på Lerkendal.

Bodø/Glimt tok seg enkelt videre i Conference League etter å ha knust Valur Reykjavik 6-0 over to kamper. Ulrik Saltnes og Brede Moe satte inn kampens to første mål, før Elias Hagen satte inn det tredje – hans første mål for Bodø/Glimt. I neste runde venter Prishtina fra Kosovo.

Vålerenga jobbet hardt, men klarte ikke å snu firemåls-tapet fra Belgia forrige uke. Osmane Sahraoui ga Vålerenga håp etter ti minutter og Ivan Näsberg doblet helt på tampen av kampen. Flere mål ble det ikke, og dermed er Vålerenga ute av kvalifiseringen til Conference League etter 2–4 mot Gent sammenlagt.

Molde er det siste norske laget i aksjon i Conference League-kvalifisering. De spiller returoppgjør mot sveitsiske Servette akkurat nå. Se kampen i VG+ Sport.